Muere Andrés Turnes, la voz de Anthony y Terry en Candy Candy

El mundo del doblaje latinoamericano está de luto tras el fallecimiento del actor argentino Andrés Turnes, quien murió a los 88 años. Turnes es recordado por haber prestado su voz a los personajes Anthony Brower Ardley y Terruce “Terry” Grandchester en la versión en español para América Latina del icónico anime japonés Candy Candy.

Su trabajo marcó a generaciones de televidentes en la región, especialmente a quienes crecieron con la historia de Candy White Ardley, una de las series animadas más populares de las décadas de 1970 y 1980. La interpretación vocal de Turnes dio vida a dos de los personajes más queridos y recordados de la producción, consolidándolo como una figura emblemática del doblaje.

El fallecimiento de Andrés Turnes se produjo diez días después de la muerte de la actriz Susana Klein, también argentina, quien fue la voz de Candy White Ardley en las canciones de entrada y salida de la serie en su versión en español. La cercanía entre ambas pérdidas ha generado una profunda conmoción entre seguidores y fanáticos del anime clásico.

Nacido en 1937, Andrés Turnes dejó un legado imborrable en la industria del doblaje, siendo reconocido por su talento, sensibilidad interpretativa y contribución a la cultura audiovisual en América Latina.

Su voz permanecerá en la memoria de quienes crecieron escuchándolo. Descanse en paz.