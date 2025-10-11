Un dragón de tres cabezas da inicio al Salón del Ocio y la Fantasía 2025 en Bogotá

La programación incluye una muestra de parkour en uno de los pabellones de Corferias, además de charlas y conferencias sobre el mundo zombie, el juego de rol Dragones y Mazmorras o el aniversario de los 40 años de Mario Bros.Uno de las actividades más esperadas por la comunidad cosplayer es un concurso que tendrá lugar el lunes y en el que se seleccionará a una pareja que representará a Colombia en el World Cosplay Summit de Japón, el festival anual más destacado de cosplay a nivel internacional.El SOFA también cuenta con diferentes espacios recreativos donde los fanáticos pueden participar en torneos de videojuegos como el ‘Tetris’, ‘League of Legends’ o ‘2xko’, y una gran muestra comercial de productos de series, mangas y películas de animación como pósters, cómics, camisetas y artículos de coleccionismo.La convención, que cumple 16 ediciones, cada año trae a algunas de las personalidades internacionales más importantes de la cultura del ocio, contará con la participación de referentes en el mundo del anime, los dibujos animados, los cómics o los videojuegos.Entre ellos destaca la actriz mexicana de doblaje Cristina Hernández, quien, durante sus más de 30 años de carrera, dio voz a Bombón de las ‘Chicas Superpoderosas’ y a Vicky, la niñera de Timmy Turner en ‘Los Padrinos Mágicos’.