Un dragón de tres cabezas da inicio al Salón del Ocio y la Fantasía 2025 en Bogotá

Un dragón de tres cabezas que escupe humo dio la bienvenida este jueves a los fanáticos del anime y los videojuegos en el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) de Bogotá, uno de los eventos recreativos más importantes de Latinoamérica.

Bajo el lema ‘La comunidad del dragón’, el recinto de Corferias, con más de 50.000 metros cuadrados, ofrecerá durante cinco días actividades de cosplay, coleccionismo, cultura fan y videojuegos, con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad entre los aficionados a esta cultura del entretenimiento.

El dragón que abre las puertas del salón principal fue esculpido por Neyder Muss Insuasty, un artista de la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

Una de las fanáticas que acudió en cosplay de ‘Alastor’, uno de los personajes principales de la serie animada ‘Hazbin Hotel’ , Valentina Hernández, dijo a EFE que el SOFA es “un espacio en el que muchas personas que tienen diferentes gustos en animes y cómics pueden compartir, reunirse y expresarse libremente”, lo que permite “apoyar a artistas y a la comunidad friki”.

El SOFA, que este año cuenta con 4.500 gestores culturales, 150 artistas y cerca de 600 expositores, “es uno de los eventos más importantes de la industria cultural y creativa, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica”, explicó la jefa de proyectos del evento, Tatiana Rudd, en un recorrido para la prensa.