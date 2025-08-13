‘Mi carrera ha sido un viaje de reinvención constante’

Por supuesto. Ambos son sistemas de comunicación, pero la forma en la que nos conectamos con el público es distinta. La radio tiene una magia especial: llega a los lugares más recónditos del mundo, incluso donde solo hay un pequeño radio de baterías. En la radio se presentan noticias, música, magazines... es un canal amplio y espontáneo. En cambio, el doblaje es puro arte actoral. Es interpretar con respeto al actor original, replicar sus gestos y emociones, pero también aportar nuestra propia expresividad en otro idioma. Actuamos desde el alma del otro, adaptándolo con honestidad y profesionalismo. Eso lo hace completamente distinto.