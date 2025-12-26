Ministerio de Gobierno desmiente otorgamiento de indultos tras divulgar la lista de rebaja de penas

El Ministerio de Gobierno (Mingob) aclaró este viernes 26 de diciembre que la lista de personas beneficiadas, publicada este 24 de diciembre, corresponde a rebajas de pena por delitos comunes y no a indultos.

La entidad precisó que no se han otorgado indultos por delitos políticos, subrayando que el uso de ese término en relación con el listado divulgado es incorrecto.

De acuerdo con el Mingob, los beneficiarios de la rebaja de pena son privados de libertad que han cumplido con los fines de la condena dentro del sistema penitenciario, demostrando buena conducta, respeto a las normas internas y participación en programas productivos, educativos o laborales.

Asimismo, la institución explicó que estas personas han evidenciado condiciones favorables para su reinserción social, lo que constituye uno de los objetivos del sistema penitenciario.

El Ministerio de Gobierno también recalcó que dentro del sistema no existen diferencias entre las personas privadas de libertad, quienes mantienen los mismos derechos y obligaciones, conforme lo establece la ley.

En ese sentido, el Estado tiene el deber de proteger y garantizar los derechos que permanecen vigentes durante el cumplimiento de la condena.

Finalmente, el Mingob recordó la diferencia entre ambas figuras legales: mientras la rebaja de pena reduce el tiempo de una condena bajo ciertas condiciones, como buena conducta y edad, el indulto es una gracia presidencial que permite a una persona quedar exenta de algunas o todas las consecuencias legales derivadas de una condena penal.