¿Qué hacer con el árbol de Navidad? Municipios habilitan puntos de acopio

Con el objetivo de prevenir la contaminación ambiental tras las fiestas de fin de año, los municipios de <b>Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón</b> lanzaron una <b>campaña ambiental</b> para promover la correcta disposición de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/lanzan-campana-nacional-para-la-recoleccion-de-arbolitos-de-navidad-FN18373996" target="_blank"><b>árboles de Navidad naturales</b>.</a>La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y aliados del sector privado, y busca evitar que estos árboles sean abandonados en calles, ríos, vertederos clandestinos o incinerados a cielo abierto.Como parte de la campaña, se habilitarán puntos oficiales de acopio para la recolección y aprovechamiento adecuado de los arbolitos, fomentando una gestión responsable de residuos y la protección del entorno.Los centros de acopio estarán disponibles del 7 al 11 de enero de 2026, periodo en el que las familias podrán entregar sus árboles para que reciban un tratamiento ambientalmente seguro.