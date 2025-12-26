  1. Inicio
¿Qué hacer con el árbol de Navidad? Municipios habilitan puntos de acopio

Los centros de acopio estarán disponibles del 7 al 11 de enero de 2026. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/12/2025 17:35
La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y aliados del sector privado.

Con el objetivo de prevenir la contaminación ambiental tras las fiestas de fin de año, los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón lanzaron una campaña ambiental para promover la correcta disposición de los árboles de Navidad naturales.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y aliados del sector privado, y busca evitar que estos árboles sean abandonados en calles, ríos, vertederos clandestinos o incinerados a cielo abierto.

Como parte de la campaña, se habilitarán puntos oficiales de acopio para la recolección y aprovechamiento adecuado de los arbolitos, fomentando una gestión responsable de residuos y la protección del entorno.

Los centros de acopio estarán disponibles del 7 al 11 de enero de 2026, periodo en el que las familias podrán entregar sus árboles para que reciban un tratamiento ambientalmente seguro.

Estos son los centros de acopio para árboles de Navidad

En el distrito de Panamá, los puntos de acopio estarán ubicados en la Cinta Costera (Calidonia), Atlapa (San Francisco), Universidad Santa María La Antigua – USMA (Bethania), Arena Roberto Durán (Juan Díaz), la sede central del Ministerio de Ambiente en Albrook, así como en las juntas comunales de Don Bosco y Las Cumbres.

En Arraiján, los centros estarán habilitados en el Bulevar de Westland Mall y en el Parque de Brisas del Golf.

Para el distrito de San Miguelito, el punto de acopio estará ubicado en el Jardín Omar Torrijos, en Los Andes 2.

En La Chorrera, los ciudadanos podrán llevar sus arbolitos al Parque Libertador, mientras que en Colón los centros estarán disponibles en el Paseo Marino y en la sede regional del Ministerio de Ambiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar estos centros para evitar la contaminación ambiental y contribuir a una gestión sostenible de los residuos navideños.

