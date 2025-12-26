¿Qué hacer con el árbol de Navidad? Municipios habilitan puntos de acopio

Con el objetivo de prevenir la contaminación ambiental tras las fiestas de fin de año, los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón lanzaron una campaña ambiental para promover la correcta disposición de los árboles de Navidad naturales.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y aliados del sector privado, y busca evitar que estos árboles sean abandonados en calles, ríos, vertederos clandestinos o incinerados a cielo abierto.

Como parte de la campaña, se habilitarán puntos oficiales de acopio para la recolección y aprovechamiento adecuado de los arbolitos, fomentando una gestión responsable de residuos y la protección del entorno.

Los centros de acopio estarán disponibles del 7 al 11 de enero de 2026, periodo en el que las familias podrán entregar sus árboles para que reciban un tratamiento ambientalmente seguro.