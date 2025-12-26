Sinaproc presenta ‘Dora’, un dron acuático para rescates en playas y ríos

Dora es un dron acuático diseñado para apoyar a los guardavidas en rescates rápidos. Puede ser operado a una distancia de más de 500 metros, tiene una autonomía aproximada de 30 minutos, soporta hasta tres personas en flotación y alcanza velocidades superiores al nado de un rescatista, lo que permite una extracción más eficiente y segura.Smith enfatizó que este dispositivo no sustituye al personal humano, sino que busca potenciar las capacidades del sistema de salvamento en las costas y cuerpos de agua del país, especialmente en situaciones de emergencia.