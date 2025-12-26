Sinaproc presenta ‘Dora’, un dron acuático para rescates en playas y ríos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), presentó a Dora (Dispositivo de Operaciones de Rescate Acuático), una innovadora herramienta tecnológica que busca reforzar las labores de salvamento en playas, ríos, lagos y otras zonas acuáticas del país.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Omar Smith, director del Sinaproc, explicó que se trata de un plan piloto recientemente implementado, con el objetivo de evaluar el desempeño del dispositivo en distintos escenarios de rescate. Detalló que, aunque inicialmente se pensó como una herramienta de apoyo básico, las pruebas realizadas han demostrado su versatilidad operativa.

“Es un dron acuático que va a ser versátil. En un principio pensamos que solo se podía usar de una manera, pero en las pruebas se ha comprobado que puede avanzar con un rescatista, sujetar a una persona y trasladarla, dependiendo del tipo de contextura”, explicó el director del Sinaproc.