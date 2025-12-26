  1. Inicio
Sinaproc presenta ‘Dora’, un dron acuático para rescates en playas y ríos

Por
Emiliana Tuñón
  • 26/12/2025 17:17
Rescates más rápidos y seguros es el objetivo del nuevo dron acuático presentado por el Sinaproc.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), presentó a Dora (Dispositivo de Operaciones de Rescate Acuático), una innovadora herramienta tecnológica que busca reforzar las labores de salvamento en playas, ríos, lagos y otras zonas acuáticas del país.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Omar Smith, director del Sinaproc, explicó que se trata de un plan piloto recientemente implementado, con el objetivo de evaluar el desempeño del dispositivo en distintos escenarios de rescate. Detalló que, aunque inicialmente se pensó como una herramienta de apoyo básico, las pruebas realizadas han demostrado su versatilidad operativa.

“Es un dron acuático que va a ser versátil. En un principio pensamos que solo se podía usar de una manera, pero en las pruebas se ha comprobado que puede avanzar con un rescatista, sujetar a una persona y trasladarla, dependiendo del tipo de contextura”, explicó el director del Sinaproc.

Sinaproc presenta los detalles de Dora, su nuevo dron acuático

Dora es un dron acuático diseñado para apoyar a los guardavidas en rescates rápidos. Puede ser operado a una distancia de más de 500 metros, tiene una autonomía aproximada de 30 minutos, soporta hasta tres personas en flotación y alcanza velocidades superiores al nado de un rescatista, lo que permite una extracción más eficiente y segura.

Smith enfatizó que este dispositivo no sustituye al personal humano, sino que busca potenciar las capacidades del sistema de salvamento en las costas y cuerpos de agua del país, especialmente en situaciones de emergencia.

