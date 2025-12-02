Fallece don Eduardo Navarro Chiari, presidente del grupo energético Trenco

El Grupo Tropical Energies Corporation (Trenco) informó el fallecimiento de su presidente, <b>Eduardo Navarro Chiari</b>, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025.<b>Navarro Chiari</b>, quien lideraba el grupo, fue reconocido por su trayectoria en el sector energético y por su aporte al desarrollo de diversas iniciativas empresariales. La empresa destacó que su labor estuvo marcada por el compromiso, la visión estratégica y el fortalecimiento institucional de Trenco y Tropigas.'Don Eduardo Navarro Chiari fue un hombre íntegro, de grandes convicciones y valores, cuyo liderazgo guió durante décadas el crecimiento de nuestra organización', expresa la resolución divulgada.La compañía extendió sus condolencias a su viuda Beatriz Quelquejeu de Navarro, así como a sus hijos Eduardo, Juan Carlos, Beatriz, Isabel Victoria y Camilo, nietos y demás familiares, a quienes acompañó 'en el dolor por la partida de nuestro querido presidente'.El Grupo Trenco resaltó que la memoria de Navarro Chiari permanecerá como un legado para la empresa y para quienes trabajaron junto a él. 'Su ejemplo y valores seguirán guiando nuestro camino', concluye el comunicado, firmado por <b>Guillermo de Roux Vallarino</b>, secretario de la Junta Directiva de Trenco.