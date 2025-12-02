  1. Inicio
Fallece don Eduardo Navarro Chiari, presidente del grupo energético Trenco

Eduardo Navarro Chiari.
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 02/12/2025 18:09
El grupo Trenco resaltó que la memoria de Navarro permanecerá como un legado para la empresa y para quienes trabajaron junto a él.

El Grupo Tropical Energies Corporation (Trenco) informó el fallecimiento de su presidente, Eduardo Navarro Chiari, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025.

Navarro Chiari, quien lideraba el grupo, fue reconocido por su trayectoria en el sector energético y por su aporte al desarrollo de diversas iniciativas empresariales.

La empresa destacó que su labor estuvo marcada por el compromiso, la visión estratégica y el fortalecimiento institucional de Trenco y Tropigas.

“Don Eduardo Navarro Chiari fue un hombre íntegro, de grandes convicciones y valores, cuyo liderazgo guió durante décadas el crecimiento de nuestra organización”, expresa la resolución divulgada.

La compañía extendió sus condolencias a su viuda Beatriz Quelquejeu de Navarro, así como a sus hijos Eduardo, Juan Carlos, Beatriz, Isabel Victoria y Camilo, nietos y demás familiares, a quienes acompañó “en el dolor por la partida de nuestro querido presidente”.

El Grupo Trenco resaltó que la memoria de Navarro Chiari permanecerá como un legado para la empresa y para quienes trabajaron junto a él.

“Su ejemplo y valores seguirán guiando nuestro camino”, concluye el comunicado, firmado por Guillermo de Roux Vallarino, secretario de la Junta Directiva de Trenco.

