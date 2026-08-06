Caja de Ahorros lanza una banca digital que marca historia

La Caja de Ahorros (CA) dio un paso decisivo hacia la modernización de sus servicios financieros con el lanzamiento de su nueva plataforma de banca en línea. El gerente general de la CA, Andrés Farrugia González, destacó que se trata de un día histórico para el banco estatal, al poner a disposición de sus más de 650 mil clientes un aplicativo que acerca la distancia entre los usuarios y las soluciones digitales, ofreciendo una experiencia ágil, segura y completa. La nueva banca en línea consolida a la CA como el único banco que integra tres P2P dentro de su sistema: Yappy, Kuara y Xpress, lo que permite realizar transferencias inmediatas y disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, la aplicación ofrece la posibilidad de efectuar transferencias internacionales en tiempo real, solicitar y activar tarjetas de crédito, pedir préstamos, así como gestionar documentos oficiales como cartas de referencia o de saldo. El gerente general de la CA subrayó que se trata de una plataforma intuitiva, personalizable y respaldada por mecanismos de seguridad como biometría y tokenización, diseñada para facilitar la vida de los clientes y transformar la dinámica de atención.

Mecanismo de uso

El acceso a la nueva banca en línea está disponible desde ya, tanto a través del sitio web www.cajadeahorros.com.pa (cajadeahorros.com.pa in Bing) como mediante descarga en las tiendas de aplicaciones móviles. Los usuarios deberán instalar la nueva versión, completamente distinta a la anterior, aunque podrán ingresar con sus credenciales habituales y encontrar su información previamente cargada. En cuanto a los límites de operación, se mantienen los montos establecidos por cada plataforma: hasta $5,000 en Yappy y $1,000 en transferencias internas, con posibilidad de ajustes conforme evolucione el sistema. Farrugia enfatizó que, pese a ser un banco administrado por el Estado, la CA lidera la innovación tecnológica en el país. “La nueva banca en línea es un salto cuántico que conecta a nuestros clientes con la tecnología y les ahorra tiempo, el activo más importante que todos tenemos”, afirmó. La iniciativa se complementa con proyectos de omnicanalidad, data lake y activos digitales, que se sumarán próximamente para consolidar la transformación digital de la institución. Por ejemplo, entre los que ya se encuentran A.N.D.R.E.A. (Asistente Nacional de Respuesta Automática), la primera asistente virtual con rostro en la banca panameña. Desde el 2020, ha sido pionera en ofrecer una atención inmediata, cercana y eficiente a través de nuestro canal oficial de WhatsApp (6949-0076), brindando soluciones ágiles a clientes de todas las generaciones. A.N.D.R.E.A. tiene una identidad visual y vocal más humana que evoluciona para convertirse en la primera asistente virtual con rostro humano en la banca. Con esta evolución, la CA fortaleció sus canales de atención digital, mejorando la eficiencia operativa de su Call Center y optimizamos la gestión de consultas, llamadas y mensajes en tiempo real.

Compromiso

El lanzamiento de la nueva banca en línea también refuerza el compromiso social del banco. En alianza con el Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, la entidad distribuye tarjetas Mastercard sin costo para 500 mil beneficiarios del subsidio educativo, quienes podrán acceder a los fondos a través de esta plataforma. Asimismo, la CA mantiene su red de 256 puntos de Caja Amiga, corresponsales no bancarios ubicados en tiendas, farmacias y abarroterías de comunidades apartadas, con el objetivo de bancarizar a sectores tradicionalmente excluidos.

Misión

“Nosotros llegamos donde no llega la mayoría de la banca. Esta nueva banca en línea nos permite institucionalizar ese compromiso y conectar más a nuestra gente”, concluyó el gerente general de la CA. Con esta apuesta digital, la CA reafirma su liderazgo en inclusión financiera y se posiciona como pionera en ofrecer una banca estatal moderna, segura y al alcance de todos los panameños.