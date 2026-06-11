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El trágico destino de ‘Timmy’: del millonario rescate privado a combustible de cementera

Imagen de archivo de la ballena Timmy.
Imagen de archivo de la ballena Timmy. Selim Sudheimer | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 11/06/2026 14:40
La ballena jorobada que movilizó a millonarios y figuras mediáticas en las costas alemanas murió tras ser devuelta al mar contra el criterio de los científicos. Sus restos, clasificados como residuos de máximo riesgo en la Unión Europea, acabaron en una planta de procesamiento danesa

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La gestión de la fauna marina y las decisiones gubernamentales bajo presión mediática abrieron un duro debate ético y científico en Europa. La ballena jorobada bautizada como “Timmy”, que protagonizó una costosa y televisada operación de rescate financiada por capitales privados en la costa báltica de Alemania, terminó procesada por una planta industrial en Dinamarca para su reconversión en biodiésel y combustible para la fabricación de cemento, según información de la agencia de noticas EFE.

El desenlace de este caso expuso las consecuencias de ignorar las advertencias de la comunidad científica. Desde finales de marzo, el cetáceo mostró un comportamiento errático y encalló en diversos puntos de la costa alemana. Mientras biólogos y expertos locales sostenían que la medida más humanitaria era permitir que el animal muriera en paz debido a su deteriorado estado de salud, las autoridades estatales cedieron ante la presión de un grupo de personajes públicos y ciudadanos. Esta movilización derivó en una iniciativa privada financiada por millonarios, quienes costearon el traslado del animal en una barcaza para liberarlo en el mar del Norte.

La travesía de supervivencia duró poco. A principios de mayo, el cuerpo sin vida de “Timmy” apareció flotando frente a la isla danesa de Anholt. Durante las dos semanas posteriores, el cadáver anduvo a la deriva, lo que desató una nueva crisis logística ante el peligro inminente de que el cuerpo estallara en el agua debido a la acumulación de gases por la descomposición orgánica.

Residuos de máximo riesgo

Tras fallidos intentos de remolque, los restos de la ballena jorobada fueron retirados de la playa de Anholt y transferidos a la empresa Daka Denmark, firma danesa especializada en el manejo de subproductos animales.

Un portavoz de la compañía confirmó que el cetáceo ingresó en la “categoría uno” de la regulación de la Unión Europea. Este apartado legal abarca los desechos animales de mayor riesgo biológico y exige los protocolos de procesamiento más estrictos del continente.

De acuerdo con los detalles técnicos provistos por la empresa procesadora, la grasa extraída del cadáver se destinará a la producción de biodiésel. Por su parte, la harina resultante de la trituración de la carne y la estructura ósea remanente servirá como biocombustible para la recuperación energética en industrias pesadas, específicamente en la producción de cemento.

Vacíos científicos

Pese a los minuciosos análisis realizados, las razones detrás del comportamiento del animal y su subsecuente deceso quedaron en la incertidumbre. La autopsia del cetáceo concluyó sin arrojar una causa determinante sobre su muerte ni sobre los motivos que la llevaron a encallar repetidamente en el litoral báltico.

El único vestigio que se preservará del animal no estará en el mar, sino en un entorno urbano. Biólogos del Museo de Ciencias Naturales de Copenhague informaron que lograron rescatar algunos huesos antes del procesamiento industrial de los restos. Dichas piezas óseas se trasladaron a la capital danesa para su posterior exhibición pública.

El destino final de “Timmy” cierra un ciclo de exposición mediática que, lejos de asegurar la conservación, transformó una crisis biológica en un espectáculo de financiamiento privado con un saldo de nula utilidad ambiental.

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