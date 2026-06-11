El trágico destino de ‘Timmy’: del millonario rescate privado a combustible de cementera

La gestión de la fauna marina y las decisiones gubernamentales bajo presión mediática abrieron un duro debate ético y científico en Europa. La ballena jorobada bautizada como “Timmy”, que protagonizó una costosa y televisada operación de rescate financiada por capitales privados en la costa báltica de Alemania, terminó procesada por una planta industrial en Dinamarca para su reconversión en biodiésel y combustible para la fabricación de cemento, según información de la agencia de noticas EFE.

El desenlace de este caso expuso las consecuencias de ignorar las advertencias de la comunidad científica. Desde finales de marzo, el cetáceo mostró un comportamiento errático y encalló en diversos puntos de la costa alemana. Mientras biólogos y expertos locales sostenían que la medida más humanitaria era permitir que el animal muriera en paz debido a su deteriorado estado de salud, las autoridades estatales cedieron ante la presión de un grupo de personajes públicos y ciudadanos. Esta movilización derivó en una iniciativa privada financiada por millonarios, quienes costearon el traslado del animal en una barcaza para liberarlo en el mar del Norte.

La travesía de supervivencia duró poco. A principios de mayo, el cuerpo sin vida de “Timmy” apareció flotando frente a la isla danesa de Anholt. Durante las dos semanas posteriores, el cadáver anduvo a la deriva, lo que desató una nueva crisis logística ante el peligro inminente de que el cuerpo estallara en el agua debido a la acumulación de gases por la descomposición orgánica.