El trágico destino de ‘Timmy’: del millonario rescate privado a combustible de cementera

Tras fallidos intentos de remolque, los restos de la ballena jorobada fueron retirados de la playa de Anholt y transferidos a la empresa <b>Daka Denmark</b>, firma danesa especializada en el manejo de subproductos animales.Un portavoz de la compañía confirmó que el cetáceo ingresó en la <i>'categoría uno'</i> de la regulación de la <b><a href="/tag/-/meta/ue-union-europea">Unión Europea</a></b>. Este apartado legal abarca los desechos animales de mayor riesgo biológico y exige los protocolos de procesamiento más estrictos del continente.De acuerdo con los detalles técnicos provistos por la empresa procesadora, la grasa extraída del cadáver se destinará a la producción de biodiésel. Por su parte, la harina resultante de la trituración de la carne y la estructura ósea remanente servirá como biocombustible para la recuperación energética en industrias pesadas, específicamente en la producción de cemento.