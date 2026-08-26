Literatura sin barreras: Aysha Castillero lleva la lengua de señas a los libros en la FIL 2026

La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2026) vuelve a recibir a la escritora y especialista en educación de personas sordas Aysha Castillero Obaldía, quien presenta una colección de obras orientadas a fortalecer el aprendizaje, la lectura y la inclusión mediante la lengua de señas.

Entre los títulos que lleva este año se encuentra Los nueve pasos para leer los cuentos a niños sordos, una propuesta concebida para ofrecer herramientas que faciliten el acercamiento de esta población a la lectura.

La autora también presenta Sordo o Sordo: abordaje bicultural, un asunto de derechos humanos, una obra de carácter científico centrada en la educación bilingüe de las personas sordas, así como Maximizando el potencial de los niños, jóvenes y adultos sordos, que reúne aportes de autores internacionales.

A estos trabajos se suma el cuento Lío y Lía, una historia que rinde homenaje al atleta panameño Simón Alvarado, promueve la lengua de señas y fomenta el cuidado de perros y gatos que viven en las calles.

Una de las particularidades de este último libro es la incorporación de un código QR mediante el cual sus lectores pueden acceder al contenido completo en lengua de señas.

Castillero explicó que esta herramienta permite que las personas sordas comprendan inicialmente la historia en su primera lengua y luego relacionen esa información con el texto escrito. De esta manera, se fortalecen la comprensión y los procesos mentales necesarios para responder e interpretar con mayor facilidad lo leído.

De igual manera compartió que la obra se convertirá en un proyecto cinematográfico realizado por inteligencia artificial.