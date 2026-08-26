Literatura sin barreras: Aysha Castillero lleva la lengua de señas a los libros en la FIL 2026

La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2026) vuelve a recibir a la escritora y especialista en educación de personas sordas Aysha Castillero Obaldía, quien presenta una colección de obras orientadas a fortalecer el aprendizaje, la lectura y la inclusión mediante la lengua de señas.
Entre los títulos que lleva este año se encuentra Los nueve pasos para leer los cuentos a niños sordos, una propuesta concebida para ofrecer herramientas que faciliten el acercamiento de esta población a la lectura.
La autora también presenta Sordo o Sordo: abordaje bicultural, un asunto de derechos humanos, una obra de carácter científico centrada en la educación bilingüe de las personas sordas, así como Maximizando el potencial de los niños, jóvenes y adultos sordos, que reúne aportes de autores internacionales.
A estos trabajos se suma el cuento Lío y Lía, una historia que rinde homenaje al atleta panameño Simón Alvarado, promueve la lengua de señas y fomenta el cuidado de perros y gatos que viven en las calles.
Una de las particularidades de este último libro es la incorporación de un código QR mediante el cual sus lectores pueden acceder al contenido completo en lengua de señas.
Castillero explicó que esta herramienta permite que las personas sordas comprendan inicialmente la historia en su primera lengua y luego relacionen esa información con el texto escrito. De esta manera, se fortalecen la comprensión y los procesos mentales necesarios para responder e interpretar con mayor facilidad lo leído.
De igual manera compartió que la obra se convertirá en un proyecto cinematográfico realizado por inteligencia artificial.
La motivación de Castillero nació después de una investigación que reveló la escasez de materiales didácticos dirigidos específicamente a las personas sordas en Panamá.
A partir de estos resultados, la educadora impulsó la creación de recursos bilingües para acompañar las primeras etapas del desarrollo infantil y favorecer posteriormente los procesos de lectura y escritura.
Parte de este trabajo también se ha desarrollado junto al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), mediante materiales como ejercicios de deletreo, afiches, loterías numéricas y herramientas para enseñar la hora en lengua de señas.
Asimismo, se han preparado manuales destinados a madres, padres y cuidadores, con los cuales pueden evaluar el desarrollo lingüístico de los niños sordos desde una perspectiva visual y no únicamente mediante pruebas diseñadas para el lenguaje oral.
“Muchas veces evalúan el lenguaje del niño sordo con pruebas lingüísticas orales, pero en estas pruebas lingüísticas lo estamos haciendo con la lengua de señas”, señaló Castillero.
Para la especialista, un niño sordo puede alcanzar un desarrollo lingüístico equivalente al de un niño oyente siempre que tenga acceso oportuno a la lengua de señas y se encuentre rodeado de personas preparadas para comunicarse con él.
“¿Quiénes estamos atrasados? Nosotros. Si no estamos listos para abordar a estos niños, se nos van retrasando”, sostuvo.
Castillero enfatizó que la estimulación lingüística debe comenzar desde los primeros meses de vida. A su juicio, ofrecer al bebé un idioma accesible desde su nacimiento le permite construir las bases necesarias para comprender posteriormente la lectura y la escritura.
La autora comparó esta realidad con la de los pueblos originarios, cuyas comunidades desarrollan materiales educativos en sus propias lenguas durante la primera infancia antes de incorporar el español escrito en las escuelas.
Cuando ese primer acercamiento no ocurre, explicó, pueden aparecer frustración, tristeza y dificultades en el aprendizaje. Por ello, consideró indispensable crear ambientes agradables y emocionalmente seguros que permitan a los niños aprender sin sentirse excluidos.
Más allá de la publicación de libros, Castillero hizo un llamado a toda la sociedad panameña para combatir la indiferencia y eliminar las barreras que todavía enfrenta la comunidad sorda.
“Primero, con un buen corazón, dándoles espacio; y segundo, aprendamos lengua de señas”, expresó.
Con sus nuevas propuestas en la FIL 2026, la escritora busca que la inclusión deje de ser únicamente un discurso y se traduzca en recursos concretos que permitan a niños, jóvenes y adultos sordos aprender, comprender y participar plenamente en la sociedad.
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