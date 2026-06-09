Encuentran cuerpo de joven veragüense arrastrado por una cabeza de agua en Macho de Monte

Lo que comenzó como un viaje familiar terminó en una dolorosa tragedia. Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Isaac Gill, un joven de 26 años oriundo de Atalaya, Veraguas, que había desaparecido luego de ser arrastrado por una cabeza de agua en el río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

El cuerpo del joven fue localizado en el área del cañón del río Macho de Monte, en el sector de Cuesta de Piedra, poniendo fin a días de incertidumbre para sus familiares, amigos y los equipos de rescate que participaron en las labores de búsqueda.

De acuerdo con los reportes preliminares, Isaac se encontraba en Chiriquí junto a miembros de su familia cristiana disfrutando de un paseo. Era el último día de la visita cuando ocurrió el lamentable incidente que terminó cobrando su vida.

Las autoridades indicaron que el joven fue sorprendido por una repentina cabeza de agua, fenómeno frecuente en zonas montañosas durante la temporada lluviosa y que puede provocar un aumento súbito y peligroso del caudal de los ríos.

Días de búsqueda en una zona de difícil acceso

Tras reportarse la desaparición, equipos de rescate y organismos de emergencia desplegaron un operativo que se extendió durante varios días en medio de condiciones complejas.

Las labores se concentraron en las áreas cercanas al cañón del río Macho de Monte, una zona caracterizada por fuertes corrientes, grandes rocas y sectores de difícil acceso que complicaron los trabajos de localización.

Familiares, voluntarios y miembros de distintas instituciones mantuvieron la esperanza de encontrar con vida al joven veragüense, mientras las autoridades recorrían kilómetros del afluente en una intensa búsqueda.

Conmoción en Atalaya y entre la comunidad cristiana

La noticia del hallazgo ha generado profunda consternación tanto en la provincia de Veraguas como entre allegados y miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecía Isaac.

A través de redes sociales, numerosas personas expresaron mensajes de solidaridad y condolencias a la familia, recordando al joven como una persona apreciada y comprometida con su fe.