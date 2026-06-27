Terremotos en Venezuela: los rescates que mantienen viva la esperanza

Mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas devastadas por los terremotos que sacudieron Venezuela, los equipos de rescate han protagonizado emotivos salvamentos que mantienen viva la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre los edificios colapsados.

Uno de los casos es el de Camila Sofía Medina, una adolescente de 15 años que fue localizada con vida en el noveno piso de una estructura derrumbada. La joven permanecía atrapada junto a su perrita Chanel, mientras en el exterior su madre aguardaba con la esperanza de volver a abrazarla.

Los equipos de emergencia informaron que fue necesario trasladar maquinaria pesada y herramientas especializadas para abrir un acceso seguro hasta el lugar donde se encontraba la menor, pero pudieron realizar el rescate con éxito.

Otro caso es el de Nayarit Colmenare, de 39 años, quien fue localizada con vida luego de permanecer varias horas atrapada entre los escombros de un edificio de seis pisos. Los socorristas lograron establecer contacto visual con la mujer y, debido a su delicado estado de salud, consiguieron canalizarle una vena para suministrarle líquidos hasta que fue sacada de los escombros.

Otro de los rescates con éxito es el de un bebé de apenas 18 días de nacido, quien sobrevivió más de 32 horas bajo los restos de un edificio colapsado en La Guaira. El recién nacido fue encontrado con vida durante las labores de búsqueda y, aproximadamente una hora después, los rescatistas también lograron sacar con vida a su madre.

Las imágenes del rescate, difundidas en redes sociales, muestran al pequeño envuelto en una manta mientras era trasladado cuidadosamente por los equipos de emergencia, en medio de los aplausos y la emoción de quienes seguían las operaciones.

La cooperación internacional también ha sido clave en las labores de búsqueda. Un equipo de rescate de España consiguió sacar con vida a un adulto mayor y a sus dos nietos que permanecían atrapados entre los escombros en una de las zonas más afectadas por el desastre.

A estas operaciones se sumó un grupo élite de Colombia que rescataron a un niño de 11 años atrapado en otro edificio colapsado en La Guaira, uno de los sectores con mayor nivel de destrucción, así mismo otra menor fue rescatada con éxito luego de estar horas atrapada.

Mientras continúan las operaciones, los equipos de emergencia nacionales e internacionales mantienen los esfuerzos para localizar a más sobrevivientes, en una carrera contrarreloj donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.