Se incrementa a 589 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; más de 50 mil personas siguen sin ser ubicadas

La cifra de víctimas por los dos devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela continúa aumentando. La mañana de este viernes 26 de junio, el diario colombiano El Tiempo informó que al menos 589 personas han fallecido, más de 4.300 han resultado heridas y más de 50.000 personas aún no han sido ubicadas tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles 24 de junio.

De acuerdo con el rotativo colombiano, el desastre ha provocado el colapso de decenas de edificios, extensos cortes del servicio eléctrico y escenas de pánico en distintas regiones del país.

Según el balance citado por El Tiempo, las autoridades venezolanas reportan 2.927 familias damnificadas, 200 personas que permanecen atrapadas bajo los escombros, 250 edificios con daños estructurales y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados debido al riesgo que representaban las estructuras.

La situación es especialmente crítica en el estado de La Guaira, donde más de 100 edificios colapsaron como consecuencia de los fuertes movimientos telúricos.

Para acelerar las labores de búsqueda y recuperación, las autoridades mantienen desplegados más de 100 equipos de maquinaria pesada, que trabajan de forma ininterrumpida en las zonas con mayores daños para localizar a personas atrapadas.

Ante la magnitud de la tragedia, varios países comenzaron a enviar equipos especializados para reforzar las operaciones de rescate.

De acuerdo con El Tiempo, brigadas de emergencia procedentes de España, Colombia, El Salvador, México y otras naciones ya están llegando a Venezuela para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y brindar asistencia humanitaria.

Entre los países que participan en el operativo también se encuentra Panamá, que enviará este viernes un contingente integrado por 61 rescatistas y cuatro perros especializados en búsqueda y rescate, además de ayuda humanitaria, para apoyar las labores en las zonas afectadas.