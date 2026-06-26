Una avioneta se estrella contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Pekín

El rascacielos, conocido como <b>Citic Tower</b> o también como <b>China Zun</b>, alberga la sede del <b>Citic Group</b>, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de <b><a href="/tag/-/meta/china">China</a></b>. La icónica torre fue inaugurada en 2018 y es visible desde distintos puntos de <b>Pekín</b>. Se encuentra frente a otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la sede de la <b>Televisión Central de China (CCTV)</b>, donde también había cerca de veinte vehículos policiales estacionados durante la noche del viernes.