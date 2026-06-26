Una avioneta se estrella contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Pekín

Una avioneta se estrelló este viernes 26 de junio contra la Torre Citic, el edificio más alto de Pekín, ubicado en el corazón del centro financiero de la capital china. El incidente provocó que grandes fragmentos de la estructura del edificio, así como partes de la aeronave, cayeran sobre las calles, lo que obligó a decenas de personas que se encontraban en el lugar a ponerse a resguardo en plena vía pública.

Los videos compartidos y verificados por el diario The New York Times mostraban a personas huyendo despavoridas mientras caían desde las alturas ventanas y otros restos, entre ellos lo que aparentemente era la cola de la pequeña aeronave. De acuerdo con uno de los testigos presenciales que habló con el citado medio, el incidente ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. (hora de Pekín), en plena hora pico, cuando numerosos oficinistas abandonaban sus lugares de trabajo tras concluir la jornada laboral.