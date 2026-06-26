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Una avioneta se estrella contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Pekín

El incidente ocurrió antes de las 6:00 pm (hora de Pekín) este viernes.
El incidente ocurrió antes de las 6:00 pm (hora de Pekín) este viernes. Tomado de X @MahalaxmiRaman
Por
José Vilar
  • 26/06/2026 10:11
El choque de una avioneta contra la Torre Citic generó escenas de pánico en el centro financiero de Pekín, donde decenas de personas buscaron refugio mientras caían restos de la aeronave y del edificio

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Una avioneta se estrelló este viernes 26 de junio contra la Torre Citic, el edificio más alto de Pekín, ubicado en el corazón del centro financiero de la capital china. El incidente provocó que grandes fragmentos de la estructura del edificio, así como partes de la aeronave, cayeran sobre las calles, lo que obligó a decenas de personas que se encontraban en el lugar a ponerse a resguardo en plena vía pública.

Los videos compartidos y verificados por el diario The New York Times mostraban a personas huyendo despavoridas mientras caían desde las alturas ventanas y otros restos, entre ellos lo que aparentemente era la cola de la pequeña aeronave. De acuerdo con uno de los testigos presenciales que habló con el citado medio, el incidente ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. (hora de Pekín), en plena hora pico, cuando numerosos oficinistas abandonaban sus lugares de trabajo tras concluir la jornada laboral.

El testigo, de apellido Wang, aseguró que escuchó un fuerte estruendo mientras se encontraba en una calle cercana. Posteriormente, se dirigió hacia la Torre Citic, donde observó un agujero abierto en uno de los costados del edificio. Las fotografías publicadas en redes sociales mostraban los restos de una aeronave que parecía ser un modelo ligero con capacidad para pocos pasajeros, registrada a nombre de Shuangyue General Aviation, una empresa regional dedicada al entrenamiento de pilotos. La presencia policial era significativa en los alrededores de la Torre Citic durante la noche de este viernes.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han informado un balance oficial de muertos o heridos.

El rascacielos, conocido como Citic Tower o también como China Zun, alberga la sede del Citic Group, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de China. La icónica torre fue inaugurada en 2018 y es visible desde distintos puntos de Pekín. Se encuentra frente a otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la sede de la Televisión Central de China (CCTV), donde también había cerca de veinte vehículos policiales estacionados durante la noche del viernes.

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