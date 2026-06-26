Fuga en La Joyita: 159 personas ya fueron judicializadas

La Procuraduría General de la Nación informó que 165 personas han sido aprehendidas por su presunta vinculación con la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita. De ese total, 159 ya fueron judicializadas y 31 recibieron condenas mediante acuerdos de pena.

La entidad anunció este viernes 26 de junio nuevos avances en las investigaciones relacionadas con la evasión de internos del Centro Penitenciario La Joyita, destacando un progreso sostenido en el procesamiento judicial de los responsables vinculados al caso.

Según la Procuraduría, las acciones desarrolladas por los fiscales han permitido fortalecer las investigaciones y presentar resultados concretos tanto en el ámbito operativo como judicial.

La entidad informó que 165 personas han sido aprehendidas desde el inicio de las investigaciones. De ese grupo, 159 ciudadanos ya se encuentran formalmente judicializados, mientras que cuatro fueron desaprehendidos durante el proceso y dos permanecen pendientes de judicialización.

128 detenciones provisionales y 31 condenas

La Procuraduría detalló que los tribunales han decretado 128 detenciones provisionales y se han obtenido 31 sentencias condenatorias mediante la validación de acuerdos de pena.

Las condenas impuestas se distribuyen de la siguiente manera:

22 condenas de 42 meses de prisión.

7 condenas de 36 meses de prisión.

1 condena de 44 meses de prisión.

1 condena de 47 meses de prisión.

Las nuevas penas se sumarán a las condenas vigentes

El Ministerio Público explicó que las nuevas penas de prisión se cumplirán de manera sucesiva, es decir, se agregarán a las condenas que los sentenciados ya cumplían por los delitos que motivaron originalmente su reclusión.

Además, la institución reiteró que las investigaciones continúan de forma coordinada para garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales.

”La efectividad de las diligencias judiciales se ha traducido en importantes resultados, mientras los esfuerzos institucionales continúan para asegurar que ningún acto quede impune”, destacó la Procuraduría.