Sube a 920 la cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela

El número de fallecidos tras los dos <b>terremotos</b> de <b>magnitud 7,2 y 7,5</b> que sacudieron este viernes 26 de junio a <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> se elevó a <b>920</b>, mientras que la cifra de <b>heridos</b> ascendió a <b>3.360</b>, de acuerdo con el último balance ofrecido por las <b>autoridades venezolanas</b>, que también informaron sobre <b>214 réplicas</b> registradas desde la noche del miércoles.De acuerdo con la agencia <b>EFE</b>, el <b>Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)</b> estima que el número de fallecidos por ambos <b>sismos</b> podría situarse entre <b>10.000 y 100.000</b> personas.El estado de <b>La Guaira</b> fue declarado <b>zona de desastre</b> por la presidenta encargada de <b>Venezuela</b>, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>. Otras regiones afectadas son el <b>Distrito Capital de Caracas</b>, donde colapsaron edificios y otras estructuras, así como los estados <b>Miranda</b>, <b>Aragua</b>, <b>Carabobo</b> y <b>Falcón</b>.