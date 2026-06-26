Sube a 920 la cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela

El número de fallecidos tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este viernes 26 de junio a Venezuela se elevó a 920, mientras que la cifra de heridos ascendió a 3.360, de acuerdo con el último balance ofrecido por las autoridades venezolanas, que también informaron sobre 214 réplicas registradas desde la noche del miércoles.

De acuerdo con la agencia EFE, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estima que el número de fallecidos por ambos sismos podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Otras regiones afectadas son el Distrito Capital de Caracas, donde colapsaron edificios y otras estructuras, así como los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.