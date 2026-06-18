Tras fuga en La Joyita, Mulino asegura que no habrá protección para los responsables

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, aseguró este jueves que <b>no habrá impunidad para los responsables de la fuga masiva registrada recientemente en el centro penitenciario La Joyita</b>, un hecho que calificó como grave y que <b>ha derivado en investigaciones internas, destituciones y acciones penales</b>.Durante su conferencia semanal, el mandatario informó que de los 195 privados de libertad que escaparon del penal, 178 ya han sido recapturados y permanecen nuevamente bajo custodia de las autoridades.<i>'Como es sabido hubo una fuga de 195 presos, de los cuales 178 ya están nuevamente en la cárcel, y se están buscando los restantes'</i>, manifestó Mulino, quien destacó que, <b>aunque los evadidos no son considerados cabecillas de organizaciones criminales ni delincuentes de alto perfil, continúan siendo personas condenadas o procesadas por delitos y deberán regresar al sistema penitenciario</b>.El jefe del Ejecutivo indicó que actualmente <b>se desarrollan investigaciones internas profundas para determinar cómo ocurrió la evasión y quiénes facilitaron o permitieron el hecho</b>. Como parte de estas acciones, varios funcionarios han sido separados de sus cargos y se presentó una denuncia penal ante la <b><a href="/tag/-/meta/procuraduria-general-de-la-administracion">Procuraduría General de la Nación</a></b>.<i>'Quiero decir claramente que mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen. No habrá protección legal ni política a favor de nadie. No tengo ningún protegido'</i>, enfatizó el presidente.Mulino señaló que<b> una vez reciba la información objetiva de las autoridades encargadas de las pesquisas, se procederá a imponer las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables.</b>El mandatario reveló que, inmediatamente después de conocerse la fuga, ordenó la separación urgente de los custodios involucrados y del jefe de seguridad del centro penitenciario, además de implementar medidas para restablecer el control dentro de las cárceles.<i>'Desde el momento de la fuga y el caos que se maneja después, di instrucción de separar urgentemente a los guardias y al jefe de seguridad, imponer el orden y realizar requisas masivas para desarticular las bandas que operaban desde las cárceles'</i>, expresó.Como parte de la respuesta institucional, las autoridades han desarrollado operativos tácticos en distintos centros penitenciarios del país. Según el presidente, estas acciones permitieron decomisar armas, drogas y artículos de lujo que permanecían en poder de privados de libertad.<i>'La semana pasada se avanzó en operaciones tácticas. Se limpiaron los centros penitenciarios de armas, drogas y artículos de lujo para quienes deben estar pagando una deuda a la sociedad'</i>, sostuvo.El mandatario también informó que los reclusos involucrados en la fuga enfrentarán nuevas consecuencias judiciales. <b>Detalló que los 195 evadidos ya han sido judicializados por este hecho, lo que podría representar penas adicionales de hasta siete años de prisión, las cuales se sumarían a las condenas que ya cumplen</b>.De ese grupo, precisó que 28 personas ya recibieron sentencias relacionadas con la evasión.