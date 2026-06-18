Tras fuga en La Joyita, Mulino asegura que no habrá protección para los responsables

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este jueves que no habrá impunidad para los responsables de la fuga masiva registrada recientemente en el centro penitenciario La Joyita, un hecho que calificó como grave y que ha derivado en investigaciones internas, destituciones y acciones penales.

Durante su conferencia semanal, el mandatario informó que de los 195 privados de libertad que escaparon del penal, 178 ya han sido recapturados y permanecen nuevamente bajo custodia de las autoridades.

“Como es sabido hubo una fuga de 195 presos, de los cuales 178 ya están nuevamente en la cárcel, y se están buscando los restantes”, manifestó Mulino, quien destacó que, aunque los evadidos no son considerados cabecillas de organizaciones criminales ni delincuentes de alto perfil, continúan siendo personas condenadas o procesadas por delitos y deberán regresar al sistema penitenciario.

El jefe del Ejecutivo indicó que actualmente se desarrollan investigaciones internas profundas para determinar cómo ocurrió la evasión y quiénes facilitaron o permitieron el hecho. Como parte de estas acciones, varios funcionarios han sido separados de sus cargos y se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.

“Quiero decir claramente que mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen. No habrá protección legal ni política a favor de nadie. No tengo ningún protegido”, enfatizó el presidente.

Mulino señaló que una vez reciba la información objetiva de las autoridades encargadas de las pesquisas, se procederá a imponer las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables.

El mandatario reveló que, inmediatamente después de conocerse la fuga, ordenó la separación urgente de los custodios involucrados y del jefe de seguridad del centro penitenciario, además de implementar medidas para restablecer el control dentro de las cárceles.

“Desde el momento de la fuga y el caos que se maneja después, di instrucción de separar urgentemente a los guardias y al jefe de seguridad, imponer el orden y realizar requisas masivas para desarticular las bandas que operaban desde las cárceles”, expresó.

Como parte de la respuesta institucional, las autoridades han desarrollado operativos tácticos en distintos centros penitenciarios del país. Según el presidente, estas acciones permitieron decomisar armas, drogas y artículos de lujo que permanecían en poder de privados de libertad.

“La semana pasada se avanzó en operaciones tácticas. Se limpiaron los centros penitenciarios de armas, drogas y artículos de lujo para quienes deben estar pagando una deuda a la sociedad”, sostuvo.

El mandatario también informó que los reclusos involucrados en la fuga enfrentarán nuevas consecuencias judiciales. Detalló que los 195 evadidos ya han sido judicializados por este hecho, lo que podría representar penas adicionales de hasta siete años de prisión, las cuales se sumarían a las condenas que ya cumplen.

De ese grupo, precisó que 28 personas ya recibieron sentencias relacionadas con la evasión.