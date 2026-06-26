Habitantes en estado más afectado por los terremotos en Venezuela duermen a la intemperie

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud <b>7.2</b> y <b>7.5</b> ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de <b>235</b> personas.Después de dos noches siguen a la intemperie, sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.<i>'Ya llevo como dos días sin dormir'</i>, contó a EFE <b>Nereixa Méndez</b>, una ama de casa que llegó hasta el estacionamiento de una farmacia que fue saqueada en la víspera y donde pernoctaron decenas de personas.La mujer de 34 años indicó que su casa, ubicada en el sector La Lucha de Catia La Mar, está agrietada. Perdió a una prima en los terremotos, mientras su madre y su esposo lograron salir con vida.Los lugareños aseguran que hasta esta zona han llegado varios camiones con comida y agua.De hecho, un camión trajo este viernes alimentos no perecederos para estas familias, que se formaron en fila a esperar los donativos.<i>'Estamos muy agradecidos por eso'</i>, añadió Méndez.Por su parte, <b>Jesús David Bello</b>, señaló que se encuentran<i> 'esperando justamente a las autoridades competentes para ver qué pueden solucionar'</i>.No ha llegado <i>'nadie'</i>, asegura, salvo '<i>algunos que llegan con agua, galletas, pan'</i>.Bello, de 70 años, tiene una familia de ocho personas y todos vivían en la misma casa, según cuenta.<i>'Perdimos demasiado (...) eso está destrozado'</i>, se lamentó.El estado costero de La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a>.Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.Las autoridades han señalado también que hay 4.300 heridos.<i>'La cantidad más importante de heridos y fallecidos está en el estado La Guaira'</i>, reconoció el miércoles 24 de junio el ministro de Salud, <b>Carlos Alvarado</b>.