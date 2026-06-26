Rescatistas panameños viajan a Venezuela para buscar sobrevivientes tras devastadores terremotos

Panamá envia este viernes 26 de junio un equipo de 61 rescatistas y cuatro perros especializados en búsqueda y rescate a Venezuela, como parte de la ayuda humanitaria para atender la emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron al país sudamericano este miércoles 24 de junio.

La misión fue ordenada por el presidente José Raúl Mulino y estará encabezada por el Sistema Nacional de Protección Civil, con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Cruz Roja Panameña y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Los rescatistas permanecerán inicialmente siete días en territorio venezolano, aunque su estadía podría extenderse de acuerdo con las necesidades de las operaciones de búsqueda.

El Gobierno panameño también informó que mantiene disponible un segundo vuelo con más personal especializado, en caso de que las autoridades venezolanas requieran reforzar las labores.

Equipo especializado en estructuras colapsadas

El contingente panameño está conformado por especialistas en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, una de las áreas más críticas tras el colapso de edificios e infraestructuras ocasionado por los sismos.

Además de su equipo técnico y personal, la delegación transportará mil libras de asistencia humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas.

Emergencia deja 235 fallecidos y más de 4.300 heridos

La ayuda panameña llega mientras aumenta el saldo de víctimas en Venezuela.

El régimen venezolano actualizó la noche de este jueves el balance oficial de los terremotos y elevó la cifra a 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridas, según informó VPI TV, con base en declaraciones del ministro de Salud, Carlos Alvarado, durante una transmisión de Venezolana de Televisión.

El funcionario indicó que la red pública de hospitales continúa atendiendo a miles de personas afectadas por la emergencia, mientras avanzan las operaciones de rescate en las zonas más devastadas.

Más de 40 mil personas siguen desaparecidas o incomunicadas

La magnitud del desastre también queda reflejada en el elevado número de personas cuyo paradero aún se desconoce.

De acuerdo con la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para facilitar la localización de personas tras los sismos, se han recibido más de 43.000 reportes de desaparecidos.

El portal informa que 30.600 personas permanecen sin contacto, mientras que 1.751 han sido localizadas con vida, en medio de las dificultades generadas por el colapso parcial de las telecomunicaciones y los daños en la infraestructura.