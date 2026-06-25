Venezuela eleva a 235 los fallecidos y más de 4.300 los heridos por los devastadores terremotos

El régimen de Venezuela actualizó la noche de este jueves 25 de junio el balance oficial de víctimas por los dos terremotos registrados este miércoles 24 de junio y elevó la cifra a 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridas, según informó VPI TV, con datos ofrecidos por las autoridades venezolanas.

De acuerdo con el reporte, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión que la red pública de hospitales continúa atendiendo a miles de afectados por la emergencia.

“Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, declaró el funcionario.

El nuevo balance representa un aumento significativo en el número de víctimas mientras avanzan las labores de rescate y atención médica en las zonas más golpeadas por los sismos.

Autoridades inspeccionan zonas devastadas

Según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, las principales autoridades del Gobierno venezolano realizaron este jueves un despliegue de emergencia en el estado costero de La Guaira para evaluar los daños provocados por el doble terremoto.

Durante la inspección visitaron el Hotel Eduards, una de las edificaciones que colapsó completamente a causa del movimiento telúrico. En el lugar sostuvieron encuentros con integrantes de la Liga Mayor de Béisbol de Venezuela, quienes reportaron que varios de sus familiares permanecen atrapados bajo los escombros.

Más de 40 mil personas siguen incomunicadas

La magnitud de la tragedia también se refleja en el elevado número de personas cuyo paradero aún se desconoce.

De acuerdo con la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para facilitar la localización de personas tras el desastre, se han recibido más de 43.000 reportes de desaparecidos desde que ocurrieron los terremotos.

El portal señala que 30.600 personas continúan sin contacto, mientras que 1.751 han sido localizadas con vida.

La iniciativa surgió debido al colapso parcial de las telecomunicaciones y las dificultades para establecer comunicaciones con las zonas más afectadas, lo que ha complicado tanto las labores de búsqueda como el contacto entre familiares y sobrevivientes.

Las autoridades mantienen activos los operativos de rescate, mientras equipos de emergencia continúan removiendo escombros en distintas localidades ante el temor de que el número de víctimas siga aumentando.