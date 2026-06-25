Familia de un panameño pierde contacto con él tras los terremotos en Venezuela

La cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill, confirmó la tarde de este jueves 25 de junio que el Consulado realiza gestiones para localizar a un ciudadano panameño que permanece incomunicado tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio en ese país.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, la diplomática explicó que la alerta fue recibida a través del Centro de Coordinación de Información (Cecodi) del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que familiares del connacional reportaran que no han logrado establecer contacto con él.

”Por medio del Cecodi se activa directamente en la Cancillería. Me envían la información de un panameño que aún no responde el celular”, indicó Thornhill.

La cónsul precisó que, desde que recibió el reporte, ha intentado comunicarse con el ciudadano utilizando los datos suministrados por sus familiares, pero hasta el momento no ha sido posible establecer contacto.

”Estoy utilizando otras vías para poder entonces tratar de contactarlo”, señaló.

Thornhill explicó que, por respeto a la privacidad de la familia, no divulgará la identidad del panameño ni otros detalles que permitan identificarlo.

”Simplemente es un panameño, un hombre”, manifestó.

Según datos publicados por el portal Desaparecidos Terremoto Venezuela, una plataforma creada en medio de la emergencia para ayudar a localizar personas, se han recibido 39.500 reportes de desaparecidos. De esa cifra, 30.600 personas permanecen sin contacto, mientras que 1.751 han sido localizadas a salvo.

Esta iniciativa surgió debido a las dificultades en las comunicaciones y al colapso parcial de los servicios de telecomunicaciones tras los sismos.

Por otro lado, la cifra de víctimas por los dos devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio continúa aumentando.

Hasta el mediodía de este jueves 25 de junio, las autoridades reportan 188 fallecidas y 1.520 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas del país.