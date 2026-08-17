Serie del Caribe Kids 2026: México es campeón y Panamá destaca

La selección de México Verde, con su equipo de Los Jaguares se proclamó campeona de la Serie del Caribe Kids 2026 tras superar por marcador de 8-6 a República Dominicana en la jornada final celebrada en el Estadio Coloso del Pacífico de Tepic, Nayarit, luego de eliminar en la fase semifinal al equipo de Panamá por un resultado de 4 a 3.
Aunque el equipo de Panamá quedó eliminado, en el apartado de las distinciones individuales la delegación panameña, representada por la franquicia Federales de Chiriquí, encabezó el cuadro de honor del certamen con Noah Araúz como líder del promedio de bateo y Miguel Samaniego al frente del departamento de picheo.
De igual manera, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó los registros estadísticos del torneo que otorgaron la marca de cuadrangulares al dominicano Daniel Paniagua y la distinción de Jugador Más Valioso al pelotero mexicano Ian Espinoza.
Durante el enfrentamiento semifinal ante el cuadro panameño, la novena mexicana aseguró su paso al duelo decisivo con la aportación de Jesús Solís, quien impulsó la ventaja inicial de 2-0 para México Verde previo al desenlace que dejó fuera a la escuadra istmeña con pizarra de 4-3.
Posteriormente en el partido por la corona, la escuadra anfitriona revirtió una pizarra adversa ante República Dominicana por intermedio de un cuadrangular conectado por el propio Solís en el tramo final del compromiso.
Por su parte, la Dirección del Torneo reestructuró la programación de la fecha de clausura al suprimir el partido por el tercer lugar para iniciar la actividad desde las 2:00 p.m. (hora local México) con el cruce semifinalista.
Con este resultado en territorio mexicano, la representación de Panamá completó su tercera participación en la historia de la Serie del Caribe Kids luego de albergar la edición inaugural en el año 2024 y ocupar la tercera posición en las citas anteriores.
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