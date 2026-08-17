Serie del Caribe Kids 2026: México es campeón y Panamá destaca

La selección de México Verde, con su equipo de Los Jaguares se proclamó campeona de la Serie del Caribe Kids 2026 tras superar por marcador de 8-6 a República Dominicana en la jornada final celebrada en el Estadio Coloso del Pacífico de Tepic, Nayarit, luego de eliminar en la fase semifinal al equipo de Panamá por un resultado de 4 a 3.

Aunque el equipo de Panamá quedó eliminado, en el apartado de las distinciones individuales la delegación panameña, representada por la franquicia Federales de Chiriquí, encabezó el cuadro de honor del certamen con Noah Araúz como líder del promedio de bateo y Miguel Samaniego al frente del departamento de picheo.

De igual manera, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó los registros estadísticos del torneo que otorgaron la marca de cuadrangulares al dominicano Daniel Paniagua y la distinción de Jugador Más Valioso al pelotero mexicano Ian Espinoza.