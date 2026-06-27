Desprotección sísmica: Geociencias necesita $3 millones para implementar alerta temprana

El sismo registrado en la nación sudamericana el miércoles a las 6:00 p.m. (hora local de Panamá) sirvió como un crudo recordatorio del potencial destructivo de los sistemas de fallas activos. El director del Geociencias explicó que el fenómeno correspondió científicamente a un <i>'doblete sísmico'</i>, un evento inusual donde ocurren dos movimientos de magnitudes casi idénticas en un lapso de 38 a 39 segundos, con una separación espacial de apenas cinco kilómetros y una diferencia de profundidad de diez kilómetros entre sí.Este evento fue el resultado directo de la convergencia de la placa del Caribe contra la placa sudamericana, liberando energía justo en el punto de encuentro de dos de las fracturas más importantes de la región: la falla El Pilar y la falla Ancon Oca. La catástrofe humana, que mantiene a los equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros de las estructuras colapsadas, se debió a que el epicentro del doblete coincidió con la zona de mayor densidad demográfica de Venezuela en su franja costera.Ante las versiones surgidas en diversas plataformas informativas que vinculaban este sismo con movimientos telúricos simultáneos en el continente asiático, el jefe de Geociencias desmitificó cualquier teoría de <i>'efecto dominó'</i>. Las placas continentales no operan como un juego de piezas conectadas de forma temporal. Un movimiento en la placa Sudamericana no guarda relación de causalidad con la actividad en las fallas de Asia. El único nexo común es que ambas interactúan periféricamente con la gran placa del Pacífico, elemento matriz del <b>Cinturón de Fuego</b>.