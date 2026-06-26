Instituto de Geociencias advierte vulnerabilidad y exige recursos para alerta sísmica en Panamá

El director del <a href="/tag/-/meta/instituto-de-geociencias-de-la-universidad-de-panama">Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá</a>, <b>Néstor Luque</b>, advirtió sobre la urgente necesidad de fortalecer las capacidades nacionales ante amenazas sísmicas y avanzar en la implementación de un sistema de alerta temprana para proteger a la población ante futuros terremotos.Aunque el país cuenta con un sistema de detección en tiempo real a través de la <b>Red Sísmica Nacional</b> —que opera unas <b>65 estaciones</b> en todo el territorio—, la infraestructura tecnológica actual resulta insuficiente. Luque señaló que <b>se requiere ampliar la red de monitoreo, reforzar los equipos y, de manera prioritaria, asegurar el respaldo presupuestario del Estado</b>.El especialista explicó que el fortalecimiento de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://sismosgeociencias.up.ac.pa/" target="_blank">vigilancia sísmica</a> depende de una coordinación permanente entre la Universidad de Panamá, el <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil</a>, el Ministerio de Seguridad y otras instituciones estatales.La urgencia del llamado coincide con el reporte de la actividad tectónica del país. A través de la red institucional se registran diariamente movimientos sísmicos, la mayoría imperceptibles para la ciudadanía. <b>En promedio, Panamá reporta entre 40 y 50 eventos sísmicos cada mes</b>.Las declaraciones del director técnico surgieron tras el reciente sismo doble registrado en el Caribe, frente a las costas de <a href="/tag/-/meta/instituto-de-geociencias-de-la-universidad-de-panama">Venezuela</a>. Este fenómeno, denominado en sismología como 'doblete sísmico', ocurrió de manera consecutiva por la liberación de esfuerzos acumulados entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.Luque recordó que <b>Panamá se localiza dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico</b>, una región de alta actividad tectónica donde la interacción de las placas genera movimientos constantes. Si bien los sismos menores diarios ayudan a liberar energía de forma natural, el peligro radica en los sectores que acumulan tensión de manera prolongada.<i>'Lo preocupante es cuando una zona permanece mucho tiempo sin liberar esfuerzos, porque la energía continúa acumulándose hasta superar el límite elástico de las rocas y entonces puede ocurrir un terremoto de gran magnitud'</i>, concluyó el director.