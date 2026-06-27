No se vende: La decisión del Ironi Kiryat Shmona con Cristian Martínez post-Mundial 2026

El futuro de Cristian Martínez podría tener un cambio tras la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de sus grandes actuaciones en los últimos partidos en la justa mundialista, importantes clubes se han movido para intentar llevarse al mediocampista, pero no será tarea fácil.

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona, club donde milita Martínez no se plantea vender a uno de sus mejores jugadores. Motti Ivanir, ex entrenador de este equipo en el 2017 confirmó a La Estrella de Panamá que el club ya ha recibido ofertas importantes por el panameño, pero que no se plantean venderlo y menos por cualquier precio.

“No lo venderán”, señaló el ex técnico del club israelí donde milita hoy en día Martínez. Ivanir habló recientemente con el actual entrenador del Hapoel Ironi Kiryat Shmona y destacó que no tienen en mente dejar escapar a su jugador a menos que llegue una oferta muy importante. “Quizás por un millón de dólares lo lleguen a pensar”, destacó Ivanir.

Martínez fue el jugador más destacado del partido ante Croacia, llevándose el reconocimiento internacional y también de los rivales croatas.

Por otra parte, Ivanir dio detalles de cómo Martínez empezó a jugar con la selección de Panamá como falso extremo.

“En el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, juegan con un 4-3-3 y Martínez actuaba de seis u ocho. Luego con lo empezaron a colocar como extremo por derecha y es por eso que ahora en Panamá juega en esa demarcación”, resaltó.

Sin embargo, Ivanir ve más al panameño de mediocampista que actuando por banda por sus características.

Entre tanto, Martínez tendrá que definir su futuro una vez culminado el Mundial 2026.