Camión con ayuda humanitaria para Venezuela sufre accidente en el Parque Omar tras falla en los frenos

El conductor de un <b>camión</b> que transportaba <b>ayuda humanitaria para <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> protagonizó un aparatoso <b>accidente de tránsito</b> este <b>sábado 27 de junio</b> en el <b>Parque Omar</b>, luego de sufrir un fallo en el <b>sistema de frenos</b> del vehículo.De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, citados por el noticiero <b>Telemetro Reporta</b>, el chofer decidió desviar el camión y terminó estrellándose de frente contra un <b>muro de contención</b>. La maniobra del conductor fue ejecutada de forma rápida con el objetivo de salvaguardar la vida de los <b>transeúntes</b> y evitar una tragedia mayor con otros <b>automóviles</b> que circulaban por la zona.El <b>conductor</b> fue atendido por unidades del <b>Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá</b> y <b>paramédicos</b>, quienes posteriormente lo trasladaron a un <b>centro hospitalario</b>.