  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Camión con ayuda humanitaria para Venezuela sufre accidente en el Parque Omar tras falla en los frenos

El accidente ocurrió en la tarde de este sábado 27 de junio.
El accidente ocurrió en la tarde de este sábado 27 de junio. Tomado de @TReporta
Por
José Vilar
  • 27/06/2026 14:32
El conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria desvió el vehículo tras sufrir una falla en los frenos y se estrelló contra un muro de contención en el Parque Omar. El chofer fue trasladado a un centro hospitalario tras recibir atención de los equipos de emergencia

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Venezuela protagonizó un aparatoso accidente de tránsito este sábado 27 de junio en el Parque Omar, luego de sufrir un fallo en el sistema de frenos del vehículo.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, citados por el noticiero Telemetro Reporta, el chofer decidió desviar el camión y terminó estrellándose de frente contra un muro de contención. La maniobra del conductor fue ejecutada de forma rápida con el objetivo de salvaguardar la vida de los transeúntes y evitar una tragedia mayor con otros automóviles que circulaban por la zona.

El conductor fue atendido por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y paramédicos, quienes posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario.

Lo Nuevo