Camión con ayuda humanitaria para Venezuela sufre accidente en el Parque Omar tras falla en los frenos

El conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Venezuela protagonizó un aparatoso accidente de tránsito este sábado 27 de junio en el Parque Omar, luego de sufrir un fallo en el sistema de frenos del vehículo.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, citados por el noticiero Telemetro Reporta, el chofer decidió desviar el camión y terminó estrellándose de frente contra un muro de contención. La maniobra del conductor fue ejecutada de forma rápida con el objetivo de salvaguardar la vida de los transeúntes y evitar una tragedia mayor con otros automóviles que circulaban por la zona.

El conductor fue atendido por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y paramédicos, quienes posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario.