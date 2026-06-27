Clima en Panamá: Tarde y noche con lluvias aisladas en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la tarde y noche de este sábado 27 de junio se esperan condiciones de tiempo variables en el país, con aguaceros aislados en sectores del Caribe occidental, lluvias esporádicas en algunos puntos del Pacífico y un ambiente brumoso en gran parte del territorio nacional.

En la vertiente del Caribe se pronostican aguaceros aislados desde Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón, mientras que en el resto de la región predominarán intervalos nubosos con lluvias aisladas y ocasionales.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica intervalos nubosos que podrían generar lluvias aisladas en áreas de Chiriquí, el sector montañoso de la península de Azuero y Darién. En el resto de la vertiente se espera cielo despejado a parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 22°C y 26°C en la Cordillera Central y entre 30°C y 35°C en el resto del país.