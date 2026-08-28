Mega Bingo TV: estos son los premios que vuelven a jugarse este viernes 28 de agosto

La expectativa vuelve a apoderarse de los participantes del Mega Bingo TV de Bingos Nacionales, que tendrá una nueva edición este viernes 28 de agosto desde las 7:00 p. m.

La jornada contará nuevamente con varios premios que quedaron pendientes de entrega. Entre ellos se encuentran los certificados de regalo que no fueron reclamados durante el período establecido, por lo que los jugadores tendrán una nueva oportunidad de verificar sus cartones.

Otro de los grandes atractivos será la Toyota Hilux, que regresará al sorteo luego de que en la edición del pasado 20 de agosto no se pudiera determinar un ganador.

Ante esta nueva oportunidad, los organizadores recuerdan a los participantes la importancia de revisar sus cartones y permanecer atentos durante el desarrollo del sorteo, especialmente quienes esperaban alguno de los premios que quedaron pendientes.

El sorteo del Mega Bingo TV de este viernes 28 de agosto será transmitido a las 7:00 p. m. por NexTV, Canal 21, donde los participantes podrán seguir en directo el desarrollo de la jornada.

La atención estará puesta especialmente en la Toyota Hilux, que vuelve a estar en juego, mientras los certificados de regalo no reclamados también tendrán una nueva oportunidad de encontrar ganador.