Panamá participará en el Yale Directors Forum sobre patrimonio cultural

Panamá será uno de los dos países de América Latina seleccionados para participar en el Yale Directors Forum, un programa internacional de liderazgo en patrimonio cultural impulsado por el Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural (IPCH) de la Universidad de Yale.
La representación panameña estará a cargo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal Interoceánico, quien formará parte de un grupo internacional integrado por 12 especialistas de nueve países de África, América Latina y el Caribe.
El programa busca fortalecer la gestión de instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural mediante un proceso de intercambio, formación y colaboración entre profesionales de distintas regiones.
El Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural fue establecido por la Universidad de Yale en 2011 como una plataforma académica y de investigación dedicada a impulsar la conservación del patrimonio cultural a través de la integración del arte, la ciencia y la colaboración entre especialistas e instituciones.
El Yale Directors Forum reúne a líderes culturales vinculados con la protección del patrimonio material e inmaterial. Entre las áreas abordadas se encuentran las colecciones históricas, archivos, fotografías, obras de arte y expresiones culturales vivas, como la gastronomía, la música y los conocimientos transmitidos entre generaciones.
La nueva cohorte está integrada por representantes de museos, centros culturales, archivos y proyectos comunitarios de Nigeria, Ghana, Kenia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Togo, Jamaica, Brasil y Panamá.
La selección busca fortalecer una red internacional de cooperación entre profesionales dedicados a la conservación, investigación y difusión de la memoria cultural.
Para González, su incorporación al programa representa también un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Museo del Canal en la promoción y preservación del patrimonio histórico panameño.
“Esta oportunidad no solo representa un reconocimiento personal, sino también al trabajo colectivo del Museo del Canal. En los últimos años hemos impulsado nuevas narrativas, ampliado el acceso al patrimonio y fortalecido al museo como un espacio de memoria, investigación y diálogo público”, expresó, según una nota de prensa.
La directora ejecutiva y curadora en jefe agregó que la participación permitirá establecer nuevos vínculos con especialistas e instituciones internacionales.
“Ser parte de esta red internacional nos permitirá seguir aprendiendo, generando alianzas y fortaleciendo capacidades para el futuro de la institución y del sector cultural panameño”, señaló.
Como parte del Yale Directors Forum, los participantes tendrán acceso a encuentros, talleres e intercambios con docentes y especialistas de la Universidad de Yale.
Las actividades estarán orientadas al fortalecimiento de conocimientos y capacidades en áreas como liderazgo cultural, conservación y gestión institucional, además de promover nuevas redes de colaboración internacional.
Desde su creación, el programa ha reunido a 16 especialistas, capacitado a más de 80 profesionales y contribuido al establecimiento de ocho centros de conservación en África.
Con la incorporación de Panamá, el foro amplía su alcance hacia América Latina y refuerza su objetivo de crear espacios de cooperación internacional para afrontar los desafíos relacionados con la preservación y difusión del patrimonio cultural.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros