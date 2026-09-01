Panamá vence a Costa Rica y gana la Smoke Arena Batalla de Naciones 2026

La técnica, el dominio del fuego y la capacidad de adaptación ante las condiciones climáticas fueron algunos de los elementos que marcaron la edición 2026 de Smoke Arena Batalla de Naciones, competencia que reunió el pasado 22 de agosto a los mejores exponentes del ámbito de la barbacoa de Panamá y Costa Rica.
Tras una jornada de eliminación directa, en la que participaron 16 pitmasters de ambos países, Panamá se impuso en la clasificación general y conquistó el título de la Smoke Arena Batalla de Naciones, gracias a los puntos acumulados por sus representantes durante las distintas rondas del torneo.
La competencia puso a prueba la precisión y experiencia de los participantes, quienes tuvieron que enfrentarse a las variaciones climáticas y ajustar sus métodos de cocción, temperaturas y tiempos para conseguir los mejores resultados en cada preparación.
El torneo se desarrolló bajo un formato de eliminación directa, por lo que cada ronda representaba un nuevo desafío y dejaba poco margen para el error. Los competidores debían demostrar no solo sus conocimientos sobre la preparación de carnes, sino también su capacidad para controlar el fuego y adaptarse a condiciones cambiantes.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la definición del Grand Champion – Smoke Arena Boston Butt Edition 2026, título que quedó en manos del costarricense Miguel Agüero, quien se impuso al representante panameño Mario Reyes en una reñida final.
Por su parte, el Clash of Legends fue conquistado por el panameño Boris Moreno, quien derrotó a Aaron Laurent, capitán del equipo de Costa Rica.
Aunque Costa Rica consiguió uno de los principales títulos individuales de la competencia, el desempeño acumulado de los representantes panameños durante las diferentes rondas permitió que Panamá se quedara con la clasificación general de la Smoke Arena Batalla de Naciones.
La evaluación estuvo a cargo de jueces panameños y costarricenses, quienes analizaron cada una de las preparaciones tomando en cuenta criterios como la apariencia, textura, sabor y ejecución integral de los platos.
Los resultados fueron procesados mediante un sistema digital de tabulación diseñado para garantizar la trazabilidad y objetividad de las calificaciones, bajo la supervisión de la Asociación de Asadores de Panamá.
El mecanismo permitió consolidar los resultados de cada enfrentamiento y establecer al ganador de la competencia a partir de los puntos acumulados por los equipos durante las diferentes rondas.
“El resultado de Smoke Arena refleja mucho más que una victoria puntual. Lo que vimos fue una competencia en la que cada pitmaster tuvo que demostrar capacidad técnica, lectura del fuego, consistencia y adaptación ante las condiciones climáticas que no siempre estuvieron a su favor”, afirmó Jabbid Campo, miembro del comité organizador de Smoke Arena.
Campo destacó que el formato de eliminación directa elevó el nivel de exigencia de la competencia, ya que los participantes no tenían la posibilidad de corregir errores en rondas posteriores.
“Que Panamá haya logrado quedarse con la Batalla de Naciones a partir de los puntos acumulados demuestra la capacidad de sus competidores para mantener un desempeño sólido durante toda la competencia y responder bajo presión”, señaló.
El organizador también destacó el crecimiento que ha experimentado el barbecue competitivo en Panamá y Costa Rica, impulsado por la incorporación de criterios técnicos de evaluación y mecanismos que buscan garantizar la transparencia de los resultados.
“Esta edición también confirma que el barbecue competitivo en Panamá y Costa Rica está entrando en una etapa de mayor exigencia. La participación de jueces de ambos países, el sistema digital de tabulación y los criterios técnicos aplicados en cada ronda permitieron construir una competencia con reglas claras, trazabilidad y objetividad en los resultados”, manifestó Campo.
La edición 2026 de Smoke Arena Batalla de Naciones dejó así a Panamá como ganador de la competencia por equipos y consolidó el evento como un espacio de encuentro para el desarrollo del barbecue competitivo en la región.
La competencia busca impulsar una disciplina que combina gastronomía, técnica y conocimiento especializado, al tiempo que fomenta el intercambio entre exponentes de distintos países y eleva los estándares de evaluación dentro del circuito regional del ámbito de la parrilla.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros