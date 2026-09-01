Panamá vence a Costa Rica y gana la Smoke Arena Batalla de Naciones 2026

La técnica, el dominio del fuego y la capacidad de adaptación ante las condiciones climáticas fueron algunos de los elementos que marcaron la edición 2026 de Smoke Arena Batalla de Naciones, competencia que reunió el pasado 22 de agosto a los mejores exponentes del ámbito de la barbacoa de Panamá y Costa Rica.

Tras una jornada de eliminación directa, en la que participaron 16 pitmasters de ambos países, Panamá se impuso en la clasificación general y conquistó el título de la Smoke Arena Batalla de Naciones, gracias a los puntos acumulados por sus representantes durante las distintas rondas del torneo.

La competencia puso a prueba la precisión y experiencia de los participantes, quienes tuvieron que enfrentarse a las variaciones climáticas y ajustar sus métodos de cocción, temperaturas y tiempos para conseguir los mejores resultados en cada preparación.

El torneo se desarrolló bajo un formato de eliminación directa, por lo que cada ronda representaba un nuevo desafío y dejaba poco margen para el error. Los competidores debían demostrar no solo sus conocimientos sobre la preparación de carnes, sino también su capacidad para controlar el fuego y adaptarse a condiciones cambiantes.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la definición del Grand Champion – Smoke Arena Boston Butt Edition 2026, título que quedó en manos del costarricense Miguel Agüero, quien se impuso al representante panameño Mario Reyes en una reñida final.

Por su parte, el Clash of Legends fue conquistado por el panameño Boris Moreno, quien derrotó a Aaron Laurent, capitán del equipo de Costa Rica.

Aunque Costa Rica consiguió uno de los principales títulos individuales de la competencia, el desempeño acumulado de los representantes panameños durante las diferentes rondas permitió que Panamá se quedara con la clasificación general de la Smoke Arena Batalla de Naciones.