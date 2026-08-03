  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Farándula
Farándula

Donovan Mitchell y Coco Jones se casaron: Así fue la boda del astro de la NBA de raíces panameñas

La estrella de la NBA Donovan Mitchell, con herencia panameña, celebra su boda con Coco Jones
La estrella de la NBA Donovan Mitchell, con herencia panameña, celebra su boda con Coco Jones @spidadmitchell
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 16:19
La pareja había confirmado su compromiso meses atrás y este fin de semana oficializó su unión en una ceremonia reservada, marcada por la presencia de destacadas personalidades

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El basquetbolista de la NBA Donovan Mitchell, de ascendencia panameña, dio un paso importante en su vida personal al contraer matrimonio con la cantante y actriz estadounidense Coco Jones durante una ceremonia privada celebrada el sábado 1 de agosto en Greenwich, Connecticut.

La boda se realizó en un ambiente íntimo, con la asistencia de familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del deporte y el espectáculo.

Mitchell, quien milita en los Cleveland Cavaliers y es considerado una de las principales figuras de la NBA, tiene vínculos familiares con Panamá, un detalle que ha hecho que su carrera sea seguida de cerca por aficionados panameños al baloncesto.

Por su parte, Coco Jones se ha consolidado como una de las artistas emergentes más destacadas de Estados Unidos. Además de su carrera como actriz, ha alcanzado reconocimiento internacional en la música R&B con temas como ICU, que le valió importantes premios y nominaciones.

La pareja había confirmado su compromiso meses atrás y este fin de semana oficializó su unión en una ceremonia reservada, marcada por la presencia de destacadas personalidades del ámbito deportivo y artístico.

El matrimonio entre Mitchell y Jones ha generado gran atención en redes sociales, donde seguidores de ambos les han enviado mensajes de felicitación y buenos deseos por el inicio de esta nueva etapa.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo