Donovan Mitchell y Coco Jones se casaron: Así fue la boda del astro de la NBA de raíces panameñas

El basquetbolista de la NBA <b><a href="/tag/-/meta/donovan-mitchell">Donovan Mitchell</a></b>, de ascendencia panameña, dio un paso importante en su vida personal al contraer matrimonio con la cantante y actriz estadounidense <b>Coco Jones</b> durante una ceremonia privada celebrada el sábado 1 de agosto en Greenwich, Connecticut.La boda se realizó en un ambiente íntimo, con la asistencia de familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del deporte y el espectáculo. Mitchell, quien milita en los Cleveland Cavaliers y es considerado una de las principales figuras de la NBA, <b>tiene vínculos familiares con Panamá, un detalle que ha hecho que su carrera sea seguida de cerca por aficionados panameños al baloncesto.</b>Por su parte, Coco Jones se ha consolidado como una de las artistas emergentes más destacadas de Estados Unidos. Además de su carrera como actriz, ha alcanzado reconocimiento internacional en la música R&amp;B con temas como <i>ICU</i>, que le valió importantes premios y nominaciones.La pareja había confirmado su compromiso meses atrás y este fin de semana oficializó su unión en una ceremonia reservada, marcada por la presencia de destacadas personalidades del ámbito deportivo y artístico.El matrimonio entre Mitchell y Jones ha generado gran atención en redes sociales, donde seguidores de ambos les han enviado mensajes de felicitación y buenos deseos por el inicio de esta nueva etapa.