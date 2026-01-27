‘Vino en un barco sin dinero’: La conmovedora historia de la abuela panameña de Donovan Mitchell

La superestrella de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, ha vuelto a encender el entusiasmo de los fanáticos del baloncesto en Panamá tras expresar abiertamente su deseo de honrar su herencia canalera en el escenario internacional.

En una reciente entrevista para Marc J. Spears en Andscape, Spida Mitchell confesó que, aunque muchos no lo perciben de inmediato como un jugador panameño, él se siente profundamente conectado con sus orígenes.

“Me encantaría estar en el world team si tuviera la oportunidad”, afirmó el escolta, haciendo referencia a los equipos que agrupan a jugadores internacionales en eventos estelares de la NBA.

Un homenaje a su abuela

El motor detrás de este sentimiento es la historia de superación de su abuela. Mitchell relató con emoción cómo ella emigró desde Panamá hacia Estados Unidos en un barco, sin dinero y sin un plan claro, buscando un mejor futuro.

“Definitivamente quiero mostrar amor a mis raíces panameñas y a mi gente en Panamá. Mi abuela vino aquí en un barco, sin dinero, y dos generaciones después, aquí estamos”, comentó el jugador.

Identidad más allá de la cancha

Mitchell subrayó que su intención es que el mundo vea su identidad completa. “No creo que la gente me mire como un jugador de baloncesto panameño, pero yo sí lo hago”, sentenció.

Aunque Mitchell ha representado anteriormente a la selección de Estados Unidos, estas declaraciones refuerzan su papel como embajador cultural y su interés por involucrarse más con el desarrollo del deporte en el país de su familia.

Por ahora, el mensaje para sus seguidores en el istmo es claro: el corazón de una de las figuras más brillantes de la NBA tiene los colores de la bandera panameña.