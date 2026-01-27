Corte Suprema declara restringidas las actas de su pleno

La Corte Suprema de Justicia resolvió declarar como información de acceso restringido el contenido de las actas de las sesiones de su Pleno, donde se recogen los debates, análisis y conclusiones de los magistrados sobre los proyectos de resolución sometidos a discusión.

La decisión quedó formalizada en el Acuerdo N.° 8 de 13 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial 30452 del martes 27 de enero de 2026, y fue adoptada por unanimidad de los magistrados que integran el máximo tribunal del país.

En el documento, la Corte sostiene que las actas contienen información que no puede ser divulgada, ya que durante las sesiones plenarias se analiza material vinculado a procesos judiciales en curso. Según el texto, en esos debates “se examina, menciona y comenta sobre información confidencial relacionada con las partes de los procesos judiciales estudiados”.