Corte Suprema declara restringidas las actas de su pleno

<b>Fundamentación legal de la reserva</b>El acuerdo se apoya en la Ley N.° 6 de 22 de enero de 2002, que regula el acceso a la información pública. La Corte cita el numeral 7 del artículo 1 de dicha norma, que define la información de acceso restringido como aquella 'cuya divulgación haya sido circunscrita a los funcionarios que la deben conocer en razón de sus atribuciones'.Asimismo, invoca el artículo 13 de la ley, que dispone que cuando la información confidencial forme parte de procesos judiciales, 'las autoridades competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información se mantenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial respectivo'.El Pleno también fundamenta su decisión en el artículo 14, numeral 3, que permite clasificar como restringida la información relacionada con 'procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, y así sea declarado por el funcionario competente'.Las sesiones del Pleno de la Corte Suprema se realizan, según el propio acuerdo, 'por lo menos una vez a la semana', con el propósito de 'discutir y analizar los proyectos de resolución que han sido presentados por los magistrados sustanciadores'.De cada una de esas reuniones se levanta un acta.