Asesinato de Jonathan Meléndez: ¿qué se sabe del crimen del tecladista de Camilo Séptimo?

El tecladista de la banda mexicana de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una mujer de 21 años, en un hecho ocurrido el martes 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, estado de México.

De acuerdo con información citada por El Tiempo de Bogotá, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos hombres, quienes son señalados como probables responsables del homicidio múltiple.

El reporte policial se recibió alrededor de las 11:50 p.m. de este martes 1 de septiembre, cuando se alertó sobre varias personas sin vida dentro de una torre residencial ubicada en la zona conocida como Zona Esmeralda. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a las cuatro víctimas.

Según información publicada inicialmente por El Universal, la esposa del músico fue identificada como Ana Paola, de 35 años, quien estaba embarazada. La pareja tenía además una hija de 3 años.

La cuarta víctima era una mujer de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica para la familia.

La Fiscalía estatal informó que las víctimas presentaban diferentes lesiones. Dos de ellas fueron localizadas maniatadas.

De acuerdo con el comunicado de la institución, dos de las víctimas y la menor de 3 años presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima recibió un impacto de bala en la espalda.

El hallazgo generó una investigación por parte de las autoridades mexicanas para establecer el móvil del crimen y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

En una de las habitaciones del departamento, las autoridades localizaron con vida a otro menor, de 6 años, quien no presentaba signos de violencia.

También fue encontrado el perro de la familia, que permanecía atado dentro del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene las investigaciones y continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio múltiple y determinar la responsabilidad de los dos hombres detenidos.