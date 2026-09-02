Ventura Vega plantea una nueva ley para la educación

El ministro de Educación, Ventura Vega, planteó la necesidad de revisar la legislación que rige el sistema educativo panameño y anunció que buscará discutir una nueva propuesta con distintos sectores de la sociedad.

Vega recordó que el país cuenta con una legislación educativa que data de 1946 y consideró necesario actualizarla para responder a las necesidades actuales.

“Tenemos la ley de 1946, debemos modernizar”, sostuvo el ministro.

El funcionario señaló que cualquier cambio debe surgir de un proceso de diálogo y no de imposiciones. A su juicio, el país debe definir de manera conjunta hacia dónde quiere llevar la educación.

“La población va a decir. Nada de imposiciones”, afirmó Vega al referirse al proceso de transformación del sistema educativo.