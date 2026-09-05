Panamá tendrá un sábado con lluvias y tormentas durante la tarde, según el Impha

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 5 de septiembre, con lluvias en diferentes puntos del país durante la mañana, aguaceros con tormentas en horas de la tarde y precipitaciones intermitentes durante la noche.

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias y actividad eléctrica desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón y el oriente de Guna Yala.

En el Pacífico, las precipitaciones continuarán en la bahía y golfo de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, el sur de Veraguas, el sur de Azuero y las costas de Darién. En el resto de la vertiente se prevé cielo parcialmente nublado.

Para la tarde se anticipa el periodo de mayor actividad de lluvias. En el Caribe se esperan aguaceros con tormentas en Guna Yala y Costa Arriba de Colón, mientras que en otros sectores de la región podrían registrarse lluvias ocasionales.

En la vertiente del Pacífico, el Impha pronostica aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en diversos sectores y regiones.

Durante la noche, las lluvias continuarán de manera intermitente. En el Caribe, se esperan precipitaciones desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón y el oriente de Guna Yala. En el Pacífico, las lluvias intermitentes podrían presentarse en gran parte de la vertiente.