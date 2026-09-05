Explosiones en recinto militar de Bolivia dejan dos muertos y 14 desaparecidos

Al menos 14 personas permanecen desaparecidas tras las dos explosiones registradas el viernes en un recinto militar de Bolivia, un incidente que dejó además dos muertos y más de 80 heridos, según el último balance del Ministerio de Defensa.

Las explosiones ocurrieron durante la tarde en el Regimiento Bolívar, ubicado en la localidad de Viacha, a unos 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

Inicialmente, las autoridades habían reportado siete personas desaparecidas, pero este sábado el número fue actualizado a 14.

El coronel Antonio Amaru, comandante del Regimiento Bolívar, informó que entre los desaparecidos se encuentra un sargento y 13 conscriptos de entre 18 y 19 años, quienes cumplen con el servicio militar obligatorio en Bolivia.

“Catorce uniformados que se encontraban en el sector afectado por las dos explosiones registradas en el centro militar de Viacha no fueron localizados hasta el momento”, señaló Amaru en un comunicado.

Las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada. Imágenes de la zona muestran paredes destruidas de la guarnición, restos de materiales en las calles, postes de luz doblados, árboles derribados y viviendas con ventanas dañadas.

Las autoridades todavía investigan las causas de las explosiones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el primer estallido habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar, mientras que una segunda explosión, de mayor magnitud, involucró otros elementos que aún son objeto de investigación.

El personal de Bomberos informó que la emergencia fue controlada, mientras continúan las labores para localizar a los uniformados desaparecidos.

Por su lado, el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, cuestionó la capacidad de respuesta sanitaria del municipio y lamentó que la localidad, con unos 114.000 habitantes, no cuente con un hospital de segundo nivel para atender una emergencia de esta magnitud.