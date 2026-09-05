Relevo por la Vida 2026: Fanlyc celebra 24 horas de solidaridad en la Cinta Costera 3

La Cinta Costera 3 se convierte este sábado 5 de septiembre en el punto de encuentro de cientos de personas que participan en la vigésima séptima edición del Relevo por la Vida de la Fundación Amigos de Niños con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).
La actividad, que inició este sábado y se extenderá durante 24 horas continuas hasta el domingo 6 de septiembre, reúne a participantes que caminan, corren, pedalean, patinan, recorren el circuito en silla de ruedas o acompañados de sus mascotas o bebés en coches, como una forma de solidaridad con niños y adolescentes que enfrentan el cáncer.
El evento se desarrolla en un circuito de tres kilómetros que incluye el viaducto marino. La dinámica consiste en sumar vueltas por un niño, niña o adolescente con diagnóstico reciente de cáncer. Por cada tres kilómetros recorridos, el participante o su equipo aporta $5 para contribuir a su tratamiento.
Este año, Fanlyc busca recaudar fondos para mantener sus programas de apoyo, que benefician a más de 630 niños y adolescentes con diagnóstico reciente de cáncer. En la jornada participan equipos corporativos, instituciones públicas y educativas, universidades y voluntarios.
Debido al desarrollo del Relevo por la Vida, el viaducto marino de la Cinta Costera 3 permanece cerrado durante el fin de semana. Los conductores deben tomar rutas alternas mientras se desarrolla la jornada.
El Relevo por la Vida se realiza en Panamá desde hace 27 años y forma parte de las actividades de concienciación sobre el cáncer infantil, cuyo símbolo es el lazo dorado.
La jornada en la capital cierra el calendario de relevos realizados durante agosto en Azuero, Veraguas y Chiriquí, donde también se desarrollaron actividades de ocho horas.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros