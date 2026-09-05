Relevo por la Vida 2026: Fanlyc celebra 24 horas de solidaridad en la Cinta Costera 3

La Cinta Costera 3 se convierte este sábado 5 de septiembre en el punto de encuentro de cientos de personas que participan en la vigésima séptima edición del Relevo por la Vida de la Fundación Amigos de Niños con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).

La actividad, que inició este sábado y se extenderá durante 24 horas continuas hasta el domingo 6 de septiembre, reúne a participantes que caminan, corren, pedalean, patinan, recorren el circuito en silla de ruedas o acompañados de sus mascotas o bebés en coches, como una forma de solidaridad con niños y adolescentes que enfrentan el cáncer.

El evento se desarrolla en un circuito de tres kilómetros que incluye el viaducto marino. La dinámica consiste en sumar vueltas por un niño, niña o adolescente con diagnóstico reciente de cáncer. Por cada tres kilómetros recorridos, el participante o su equipo aporta $5 para contribuir a su tratamiento.

Este año, Fanlyc busca recaudar fondos para mantener sus programas de apoyo, que benefician a más de 630 niños y adolescentes con diagnóstico reciente de cáncer. En la jornada participan equipos corporativos, instituciones públicas y educativas, universidades y voluntarios.