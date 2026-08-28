Clima en Panamá hoy: así estará el tiempo este viernes 28 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este viernes 28 de agosto una jornada marcada por nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en distintos puntos del país, con mayor actividad durante la mañana y la tarde.

Durante la mañana, aumentará progresivamente la cobertura nubosa en ambas vertientes. En el Pacífico se esperan los primeros aguaceros acompañados de tronadas sobre el sur de Veraguas, las tierras bajas de Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y algunos sectores de Panamá.

En la vertiente del Caribe, las lluvias aumentarán entre Colón y Bocas del Toro, con precipitaciones de intensidad variable e intermitentes, mientras Guna Yala permanecerá mayormente nublada.

Durante la tarde, se prevé el periodo de mayor actividad lluviosa. En el Pacífico podrían registrarse lluvias y tormentas de intensidad variable desde Chiriquí hasta Coclé, además de sectores de Darién y la comarca Emberá-Wounaan. En Panamá y Panamá Oeste, la actividad lluviosa tenderá a disminuir gradualmente.

En el Caribe continuarán las lluvias intermitentes y aisladas sobre Colón, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, mientras Guna Yala mantendrá abundante nubosidad.

Durante la noche, las lluvias disminuirán progresivamente en gran parte del país. Sin embargo, podrían mantenerse algunos núcleos aislados sobre áreas marítimas, principalmente en el Golfo de Panamá.

En la vertiente del Caribe también se espera una reducción significativa de las precipitaciones, aunque permanecerá una amplia cobertura nubosa.