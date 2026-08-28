Universidad de Panamá advierte sobre tensiones con Estados Unidos y defiende la soberanía del Canal

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá fijó su posición sobre la relación entre Panamá y Estados Unidos y advirtió sobre la necesidad de defender la soberanía nacional y los intereses del país en medio de las tensiones alrededor del Canal.

Por ello, el Consejo Académico recordó que las relaciones entre ambos países mantienen una relevancia histórica, política y económica, por lo que consideró indispensable abordarlas desde una perspectiva soberana y equilibrada, basada en la cooperación internacional y el respeto mutuo entre los Estados.

La institución valoró el proceso que permitió a Panamá recuperar el control del Canal y poner fin a la presencia militar extranjera en territorio nacional.

Según el documento, han transcurrido 26 años desde que Panamá consolidó el ejercicio pleno de su soberanía como resultado de los Tratados Torrijos-Carter, proceso que implicó décadas de luchas y sacrificios de generaciones de panameños.

En ese contexto, la Universidad de Panamá manifestó preocupación por los planteamientos de la actual administración de Estados Unidos.

La institución sostiene que los señalamientos y amenazas estadounidenses, desde la perspectiva panameña, carecen de fundamento y podrían ser utilizados para justificar el establecimiento de emplazamientos militares y la obtención de beneficios económicos que, a su juicio, serían incompatibles con la letra y el espíritu de los Tratados Torrijos-Carter y del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal.

Ante este escenario, la Universidad de Panamá planteó que los panameños deben recurrir a la unidad nacional y la solidaridad internacional para defender la soberanía y los intereses del país.

Uno de los puntos señalados por la universidad es la pretensión de que los buques de guerra estadounidenses transiten por el Canal de Panamá sin pagar los peajes correspondientes

El documento recuerda que el Tratado de Neutralidad Permanente establece que los peajes y otros derechos asociados al tránsito deben ser justos, razonables y equitativos, además de respetar el principio de no discriminación.

Para la Universidad de Panamá, permitir condiciones que impliquen que Panamá subsidie el tránsito de la Armada estadounidense representaría un contrasentido para un país en desarrollo que enfrenta múltiples limitaciones económicas.

La institución insiste en que el principio de igualdad y no discriminación debe mantenerse en las condiciones y costos del tránsito por la vía interoceánica.

La Universidad de Panamá también cita el artículo V del Tratado de Neutralidad Permanente, según el cual, después de la terminación del Tratado del Canal, solo la República de Panamá manejaría el Canal y mantendría fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional.

A partir de esta disposición, la casa de estudios considera que existe un fundamento jurídico para la responsabilidad panameña sobre la administración y funcionamiento del Canal.

No obstante, reconoce que la vía interoceánica posee características particulares que hacen necesaria su seguridad mediante mecanismos adecuados y proporcionales.

En ese sentido, plantea que cualquier estrategia de seguridad debe contemplar no solo la protección de la infraestructura, sino también la sostenibilidad de los recursos naturales que permiten la operación del Canal.

La Universidad de Panamá considera que el Canal representa mucho más que una infraestructura de tránsito marítimo. Lo define como una columna vertebral de la economía panameña, un instrumento de política exterior y un componente fundamental de la posición estratégica del país.

Sin embargo, identifica varios riesgos para su funcionamiento, entre ellos la disponibilidad de agua, las disputas comerciales internacionales, las tensiones geopolíticas y las amenazas cibernéticas.

Frente a estos desafíos, propone acelerar las inversiones en fuentes hídricas alternativas, desarrollar soluciones para mejorar la disponibilidad y eficiencia del agua, fortalecer la prevención frente a amenazas cibernéticas y ampliar la cooperación con centros regionales de seguridad marítima.