FAO y Panamá impulsan nuevo plan para transformar los sistemas agroalimentarios

El Gobierno de Panamá y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) iniciarán este lunes 31 de agosto una nueva etapa de cooperación con la firma del Marco de Programación por País (MPP) FAO-Panamá 2026-2030.

De acuerdo con la FAO, el instrumento establecerá la hoja de ruta para el trabajo conjunto durante los próximos cinco años, con el objetivo de contribuir al bienestar de la población y acelerar la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios de Panamá.

El acuerdo será suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, René Orellana Halkyer.

Como testigos de honor participarán el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

La firma del nuevo marco reafirmará la alianza estratégica entre Panamá, la FAO y el Sistema de las Naciones Unidas para impulsar sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

Entre las áreas prioritarias se encuentran el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición, el desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental y la acción frente al cambio climático.

El instrumento permitirá convertir las prioridades nacionales en programas, proyectos, inversiones y alianzas orientados a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades y avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible.

Durante el acto de firma, la FAO presentará información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en Panamá, contenida en la más reciente edición del informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo.

Los resultados muestran avances del país en distintos indicadores relacionados con el acceso a los alimentos y el bienestar de la población. Sin embargo, también resaltan la necesidad de mantener las acciones para garantizar que nadie quede atrás.

La actualización permitirá reconocer los esfuerzos del Estado panameño y de sus socios de desarrollo para combatir el hambre y la malnutrición, pero también evaluar los desafíos que persisten, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

Entre los retos identificados destacan las desigualdades territoriales y los efectos del cambio climático sobre los medios de vida y la producción de alimentos.

El Marco de Programación FAO-Panamá 2026-2030 busca fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar estos desafíos mediante soluciones innovadoras, sostenibles e integrales centradas en las personas y los territorios.

Entre las principales áreas de trabajo figuran:

Innovación y digitalización del sector agropecuario.

Fortalecimiento de la agricultura familiar.

Sostenibilidad de la pesca y la acuicultura.

Adaptación al cambio climático.

Gestión sostenible de los recursos naturales.

Promoción de una alimentación saludable.

Movilización de inversiones para el desarrollo rural.

Estas líneas de acción buscan generar nuevas oportunidades para productores, pescadores, comunidades rurales, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, además de fortalecer sistemas agroalimentarios capaces de generar mejores medios de vida, mayor resiliencia y una mejor nutrición.

La firma del nuevo marco marcará el comienzo de una nueva etapa de cooperación entre el Gobierno panameño y la FAO, con una agenda que se extenderá hasta 2030 y estará vinculada con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Panamá y la FAO mantienen relaciones de cooperación desde la adhesión del país a la organización en 1945, cuando Panamá se incorporó como miembro fundador.

La cooperación técnica comenzó en 1951 y desde entonces ha contribuido al fortalecimiento de políticas públicas, el desarrollo agropecuario y rural, la gestión sostenible de los recursos naturales, la resiliencia climática y la seguridad alimentaria y nutricional.