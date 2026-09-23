Camacho y Cohen plantean reconfigurar los circuitos de Chiriquí

Los diputados Luis Eduardo Camacho, Manuel Cohen y otros colegas presentaron una propuesta de modificación al artículo 2 del Proyecto de Ley 700 que plantea una nueva configuración de los circuitos electorales, con uno de sus principales cambios en la provincia de Chiriquí.
La propuesta reduce de siete a seis los circuitos electorales de Chiriquí, pero mantiene las siete curules que corresponden a la provincia. La reorganización modifica la distribución territorial de los circuitos y concentra en un solo circuito a Bugaba y Tierras Altas.
De acuerdo con el desglose presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, el nuevo mapa electoral de Chiriquí quedaría conformado así:
Circuito 4-1: David, con 128,170 electores y tres diputados.
Circuito 4-2: Barú, con 49,712 electores y un diputado.
Circuito 4-3: Bugaba y Tierras Altas, con 70,859 electores y dos diputados.
Circuito 4-4: Alanje, Boquerón y Renacimiento, con 46,704 electores y un diputado.
Circuito 4-5: Boquete, Dolega y Gualaca, con 49,000 electores y un diputado.
Circuito 4-6: Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Félix, con 28,663 electores y un diputado.
La modificación supone que Bugaba y Tierras Altas formen un circuito binominal, es decir, con capacidad para elegir dos diputados. Al mismo tiempo, otros distritos y corregimientos de la provincia quedan agrupados en nuevas circunscripciones.
Durante la lectura de la propuesta, Camacho solicitó corregir el encabezado del documento relacionado con Chiriquí. El texto señalaba inicialmente que la provincia tendría siete circuitos, aunque el desglose establecía seis. El diputado aclaró que la propuesta contemplaba seis circuitos y pidió corregir el documento.
Aunque Chiriquí concentra la principal reconfiguración territorial de la propuesta, el planteamiento también modifica la distribución de circuitos y curules en otras provincias.
En la provincia de Panamá se establecen seis circuitos. Entre ellos, el correspondiente a San Miguelito tendría 251,300 electores y seis diputados, mientras que el circuito que comprende San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo tendría 167,207 electores y cuatro diputados.
El circuito integrado por Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco tendría 168,624 electores y cuatro diputados.
En Panamá Oeste, la propuesta contempla cuatro circuitos. Arraiján tendría 191,551 electores y cuatro diputados, mientras que La Chorrera tendría 159,092 electores y cuatro diputados. Capira, por un lado, y Chame junto con San Carlos, por otro, conformarían circuitos de un diputado.
La propuesta también establece distribuciones para Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé.
En términos generales, el planteamiento mantiene la estructura de 41 circuitos electorales, pero introduce cambios en la delimitación territorial y en la distribución de curules.
En Chiriquí, el cambio central es la reducción de siete a seis circuitos, sin modificar el total de siete diputados que corresponden a la provincia. La propuesta deberá continuar su trámite dentro de la discusión del Proyecto de Ley 700 en la Asamblea Nacional.
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