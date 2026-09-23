Panamá modifica régimen de inversionista calificado para atraer más inversión en bienes raíces

La reforma baja a $300 mil el mínimo para propiedades nuevas, mantiene en $500 mil el requisito para inmuebles de segunda venta y amplía las opciones de inversión mediante la banca estatal y el mercado de valores
El Gobierno Nacional modificó los parámetros del Régimen Especial de Inversionista Calificado con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera, impulsar nuevos proyectos y ampliar el impacto de estas inversiones sobre la economía y el empleo.
Entre los principales cambios, el Consejo de Gabinete aprobó reducir a $300 mil el monto mínimo de inversión en propiedades inmobiliarias nuevas, de primera venta, para calificar dentro de este régimen.
La medida busca incentivar el desarrollo de nuevos proyectos y el movimiento económico que generan alrededor de la construcción, los servicios, el comercio y otras actividades vinculadas.
“Este programa ya está trayendo inversión a Panamá y ahora queremos llevarlo a una nueva etapa. Hemos hecho cambios para hacerlo más competitivo, impulsar nuevos proyectos y lograr que esa inversión tenga un mayor impacto en nuestra economía”, explicó Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias.
El régimen permite a inversionistas extranjeros aplicar a una residencia permanente en Panamá y ya muestra resultados. Entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones por $113.6 millones.
En el período anterior se habían emitido 193 certificados, asociados a inversiones por más de $90.1 millones. “Queremos que la inversión se convierta en proyectos, en movimiento económico y en más oportunidades de empleo para los panameños”, señaló Moltó.
Cambios al régimen
Las modificaciones quedaron establecidas en el Decreto Ejecutivo 17 del 8 de septiembre de 2026, que reemplaza la normativa establecida en 2020.
La nueva reglamentación mantiene en $500 mil el monto mínimo para optar por el estatus migratorio mediante inversiones en propiedades de segunda venta.
El decreto también establece una alternativa de inversión mediante depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros, con un monto mínimo de $500 mil.
Además, se amplían las alternativas para invertir a través del mercado de valores.
La nueva normativa establece procesos y tiempos más claros para la atención de las solicitudes y trámites de los inversionistas interesados en acogerse al régimen especial, con el propósito de fortalecer su competitividad en el mercado internacional.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...