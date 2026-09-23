Diputado Sucre busca frenar pérdida de una curul en el 8-4

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Javier Sucre, quien actualmente ocupa una curul por el circuito 8-4, presentó una modificación al proyecto de Ley 700 para evitar que ese circuito pierda una de sus cinco curules.
La propuesta original, presentada por el Tribunal Electoral, reduce de cinco a cuatro los diputados del 8-4, integrado por los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, y asigna esa curul al circuito 13-4, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
Con la modificación de Sucre, el 8-4 mantiene cinco curules y el 13-4 queda con tres. El cambio no modifica los corregimientos que integran ambos circuitos, sino únicamente la cantidad de diputados que corresponde elegir en cada uno.
Según los datos incluidos en el proyecto, el circuito 8-4 cuenta con 168,624 electores, mientras que el 13-4 registra 159,092.
La diferencia entre el texto original y la modificación de Sucre se concentra en una sola curul. El proyecto discutido en la Asamblea Nacional plantea una distribución de cuatro diputados para cada circuito, mientras que la propuesta del diputado del PRD establece cinco para el 8-4 y tres para el 13-4.
El 8-4 reúne cinco corregimientos de la provincia de Panamá. El 13-4 corresponde al distrito de La Chorrera.
La modificación se presenta en medio del debate de la Asamblea Nacional sobre la reorganización de los circuitos electorales y la distribución de curules para las próximas elecciones.
El planteamiento de Sucre mantiene la actual cantidad de curules del 8-4 y evita el traslado de una de ellas a Panamá Oeste, como contempla la propuesta original.
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