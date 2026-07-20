FIFA pone la lupa sobre Argentina tras los altercados al cierre del Mundial 2026

La celebración del título mundial de España quedó marcada por momentos de tensión tras el final del partido ante Argentina, situación que ahora será revisada por la FIFA para determinar si hubo conductas sancionables por parte de integrantes de la selección albiceleste. De acuerdo con información publicada por el medio británico Sky Sports News, el organismo rector del fútbol mundial analizará la conducta de varios integrantes de la delegación argentina por los hechos ocurridos una vez finalizado el encuentro.

¿Por qué la FIFA investigará a integrantes de la selección argentina?

Los hechos ocurrieron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cuando los jugadores españoles comenzaron a festejar la conquista del campeonato sobre el terreno de juego. Según los reportes, algunos futbolistas argentinos reaccionaron ante la celebración y se produjeron enfrentamientos entre ambas selecciones. Entre los señalados aparecen Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes presuntamente protagonizaron altercados con los españoles Rodri, Eric García y Gavi durante los momentos posteriores al pitazo final.