FIFA pone la lupa sobre Argentina tras los altercados al cierre del Mundial 2026

La celebración del título mundial de España quedó marcada por momentos de tensión tras el final del partido ante Argentina, situación que ahora será revisada por la FIFA para determinar si hubo conductas sancionables por parte de integrantes de la selección albiceleste.De acuerdo con información publicada por el medio británico <i>Sky Sports News</i>, el organismo rector del fútbol mundial analizará la conducta de varios integrantes de la delegación argentina por los hechos ocurridos una vez finalizado el encuentro.