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Fútbol

FIFA pone la lupa sobre Argentina tras los altercados al cierre del Mundial 2026

La FIFA analiza la conducta de Argentina después de la final del Mundial ante España
La FIFA analiza la conducta de Argentina después de la final del Mundial ante España EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/07/2026 14:31
La FIFA evaluará los hechos ocurridos en el MetLife Stadium después del triunfo de España sobre Argentina

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La celebración del título mundial de España quedó marcada por momentos de tensión tras el final del partido ante Argentina, situación que ahora será revisada por la FIFA para determinar si hubo conductas sancionables por parte de integrantes de la selección albiceleste.

De acuerdo con información publicada por el medio británico Sky Sports News, el organismo rector del fútbol mundial analizará la conducta de varios integrantes de la delegación argentina por los hechos ocurridos una vez finalizado el encuentro.

¿Por qué la FIFA investigará a integrantes de la selección argentina?

Los hechos ocurrieron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cuando los jugadores españoles comenzaron a festejar la conquista del campeonato sobre el terreno de juego.

Según los reportes, algunos futbolistas argentinos reaccionaron ante la celebración y se produjeron enfrentamientos entre ambas selecciones.

Entre los señalados aparecen Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes presuntamente protagonizaron altercados con los españoles Rodri, Eric García y Gavi durante los momentos posteriores al pitazo final.

La revisión de la FIFA también incluiría a Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni, quien habría participado en uno de los incidentes tras el partido al verse involucrado en una acción contra el jugador español Dani Olmo.

La polémica no quedó limitada al terreno de juego. Durante la ceremonia de premiación, España realizó el tradicional pasillo de honor a Argentina cuando los subcampeones recibieron sus medallas, pero la Albiceleste no repitió el gesto y permaneció de espaldas al escenario cuando la selección española levantó el trofeo que la acreditó como campeona del mundo.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado sanciones ni ha establecido una fecha para presentar las conclusiones de la investigación. El organismo deberá analizar los informes arbitrales, las imágenes del partido y los acontecimientos registrados durante la premiación antes de tomar una decisión.

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