Arranca la Serie Mundial infantil: ¿Cuándo es el turno de Panamá?

La selección infantil de Nicaragua superó 2-1 a República Dominicana este miércoles 19 de agosto en el arranque de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, resultado que definió al conjunto nicaragüense como el rival directo de Panamá para su debut programado el viernes 21 de agosto a las 12:00 p.m. (hora local) en el cuadro internacional del torneo.

En el desarrollo del encuentro inaugural, el lanzador zurdo Clemente Sevilla encabezó el triunfo de la representación latinoamericana al registrar 12 ponches en el montículo e impulsar la primera carrera mediante un doblete, asegurando la ventaja definitiva frente al campeón del Caribe según reportó ESPN.

Por consiguiente, la novena panameña, representada por la liga de Doleguita de David, Chiriquí, enfrentará este compromiso en la segunda ronda del certamen tras acceder de forma directa como campeón nacional.

El cuerpo técnico liderado por: el mánager Edwin Del Cid Perén junto a los instructores Alex Hernández y Keneth Batista.

Panamá dispone de un plantel de catorce jugadores compuesto por: Edgar Villarreal, Bryant Quintero, Jadhier Rivera, Ianne Salcedo, Orlando Acosta, Ian Del Cid, Jeickot Sánchez, Edwards Díaz, Dominick Saavedra, Kaled Valdés, Thiago De Gracia, Josué Hernández, Obed Fuentes y Lucas Olmos.