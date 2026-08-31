Administradora de Turismo defiende contrato de $6.5 millones para Marca País y niega intervención de Rafael Bárcenas

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, defendió ante la Asamblea Nacional el contrato por $6.5 millones para el desarrollo de la nueva Marca País y aseguró que el director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, no tuvo participación alguna en el proceso. Durante su comparecencia, De León respondió a cuestionamientos del diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, sobre el costo del proyecto, sus diferentes componentes, el proceso de contratación y el parentesco entre Bárcenas y un representante de una de las empresas que integra el consorcio adjudicatario. Duke comenzó cuestionando la percepción generada alrededor del costo de la iniciativa, al señalar que públicamente se ha llegado a interpretar que los $6.5 millones corresponden únicamente al desarrollo de un logo. “Hasta ahora, por lo que se ha comentado, pareciera que se tratara de un logo que costó $6.5 millones, pero al revisar el detalle queda claro que contempla muchos otros componentes. Sin embargo, no existe mucha información detallada sobre este contrato de Marca País”, planteó el diputado. De León aclaró que los $6.5 millones corresponden al valor total del contrato y que los desembolsos están vinculados al cumplimiento de diferentes entregables. “El contrato es por $6.5 millones y está dividido en cuatro fases”, explicó.

De la investigación al posicionamiento internacional

Según detalló la administradora, la primera fase corresponde a la investigación y diagnóstico sobre la percepción de Panamá, tanto dentro como fuera del país. Esta etapa contempla estudios cualitativos y cuantitativos de mercado, análisis comparativos, así como la identificación de fortalezas, debilidades, asociaciones y oportunidades para mejorar el posicionamiento internacional del país. La segunda fase comprende la estrategia e identidad de Marca País, que incluye la propuesta de valor, narrativa, concepto creativo, desarrollo del logo, identidad visual, manuales y lineamientos para su aplicación. “La tercera fase es el lanzamiento de la Marca País. Allí se desarrollan contenidos y materiales, piezas gráficas, digitales y audiovisuales, acciones de comunicación y actividades vinculadas con el lanzamiento nacional e internacional”, detalló. La cuarta y última etapa corresponde a la implementación y posicionamiento de la marca en diferentes plataformas, acompañados de acciones de comunicación, relaciones públicas, activaciones, seguimiento y medición de resultados. “Esas son las cuatro fases contempladas dentro de los $6.5 millones destinados a Marca País”, sostuvo De León.

De León no precisa cuánto cuesta el logo

Duke preguntó entonces cuánto representa específicamente el desarrollo del logo dentro del contrato. De León reconoció que no tenía disponible durante la comparecencia el desglose correspondiente. “No tengo aquí el monto detallado porque cada rubro tiene un costo y un entregable. Es decir, se entrega la primera fase y se paga; se entrega la segunda y se paga. No tengo en este momento el costo específico”, respondió. La administradora agregó que la valoración del componente creativo no puede limitarse exclusivamente a la elaboración de una imagen. “Cuando se pregunta cuánto cuesta un logo, también hay que considerar cómo se evalúa la parte creativa”, señaló. De León se comprometió a remitir a los diputados la información desglosada “rubro por rubro” y manifestó que los montos correspondientes a cada etapa deberían encontrarse establecidos en los documentos de la contratación. Ante una nueva pregunta de Duke sobre cuánto de los $6.5 millones corresponde a cada una de las cuatro fases, la titular de Turismo reiteró que no contaba en ese momento con el detalle. “Debe estar establecido en el pliego de cargos. No tenemos aquí ese desglose”, indicó.

¿Quién obtuvo el contrato?

De León informó que la contratación fue adjudicada al consorcio integrado por Barsy, Future Brands y BBCOM. Según explicó, el proceso estuvo a cargo de PROMTUR Panamá y se realizó mediante una “licitación pública por invitación”. “Participaron entre cinco y seis empresas en la homologación y, posteriormente, quedaron tres participando en la licitación. Luego, un comité evaluador analizó las propuestas y la junta directiva de PROMTUR escogió al consorcio ganador”, detalló. La administradora destacó además la experiencia de FutureBrand en proyectos de posicionamiento e identidad de países.

Bárcenas tuvo ‘cero’ intervención, asegura De León

Uno de los momentos de mayor tensión del interrogatorio se produjo cuando Duke preguntó si la ATP conocía el parentesco entre el director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, y un representante de BBCOM, una de las empresas que conforman el consorcio adjudicatario. “Sí, por supuesto”, respondió De León. La funcionaria sostuvo que BBCOM es una empresa con años de trayectoria en Panamá y rechazó que se tratara de una sociedad constituida recientemente para participar en el proyecto. “BBCOM es una empresa con muchos años de trayectoria; no es una compañía que se haya creado hace un mes. Es una de las empresas de publicidad más grandes que trabajan con el Estado panameño. Panamá es una sociedad bastante pequeña y, respecto a que sean hermanos, desconozco si eso constituye alguna falta”, manifestó. Duke insistió en conocer si el parentesco era conocido antes de adjudicar el contrato y si había sido declarado formalmente. “El parentesco creo que es conocido a nivel nacional, pero sí, se tenía conocimiento”, respondió De León. El diputado preguntó directamente si Rafael Bárcenas “participó, recomendó o intervino de alguna manera” en el proyecto. “Cero”, contestó la administradora. Duke también consultó sobre la existencia de una declaración de posible conflicto de interés previa a la adjudicación. De León recordó que el contrato fue otorgado a un consorcio y señaló que el tema de una eventual declaración debía ser consultado con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Al ser interrogada sobre si se había realizado alguna consulta ante esa institución, respondió que no.

PROMTUR llevó adelante la contratación

De León precisó que la contratación de Marca País no fue gestionada directamente por la ATP, sino por PROMTUR Panamá, organización encargada de la promoción internacional del país. “PROMTUR es la agencia encargada de la promoción turística internacional. Cuenta con un director y otros directores responsables de distintas áreas de la estrategia de posicionamiento, como alianzas estratégicas, posicionamiento digital y mercadeo”, explicó. Añadió que la organización cuenta con una junta directiva en la que el director tiene derecho a voz, pero no a voto. “La junta está conformada por representantes de la empresa privada y por mi persona, como administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá”, señaló.

¿Por qué el contrato de Marca País de Panamá cuesta $6.5 millones y qué dijo Gloria De León sobre Rafael Bárcenas?