Crédito en Panamá supera los $42 mil millones: ¿cómo se están comportando los consumidores?

Al cierre de julio de 2026, el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian mantiene una evolución favorable, con un saldo total de crédito superior a $42,334 millones, asociado a 5,351,636 obligaciones activas. El comportamiento de pago continúa reflejando estabilidad entre los consumidores, señaló Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

De acuerdo con Cardellicchio, la cartera bancaria, principal componente del sistema, alcanzó los $37,674 millones, lo que representa un crecimiento de 3.1% frente a julio de 2025. A su vez, 2,474,635 personas naturales se encuentran registradas en la plataforma de APC Experian, lo que refleja la amplia participación de los consumidores en el sistema crediticio panameño.

En materia de cumplimiento, los indicadores continúan mostrando resultados positivos. Al cierre de julio, el 93.5% del saldo total registrado en APC Experian se mantiene al día, considerando como morosidad los atrasos superiores a 61 días. Este resultado indica que la mayor parte de los consumidores mantiene un adecuado cumplimiento de sus compromisos financieros.

Dentro de la cartera bancaria, el segmento hipotecario continúa siendo el principal componente del crédito en Panamá. Al cierre de julio, registra un saldo superior a $21,528 millones, con un crecimiento de 1.8% respecto del mismo período del año anterior y una morosidad de 4.6% sobre saldo.

En el segmento de consumo, la cartera de préstamos personales del sistema bancario alcanza los $8,745 millones, con un crecimiento de 3.7% frente a julio de 2025. Su índice de morosidad sobre saldo se ubica en 3.2%.

En las otras industrias, la cartera de préstamos personales totaliza $2,860 millones y presenta una morosidad de 16.2% sobre saldo, un nivel significativamente superior al observado en la cartera bancaria.

Por su parte, la cartera de préstamos de automóvil del sector bancario suma $2,413 millones, registrando un crecimiento de 10.7% frente a julio de 2025. Este segmento mantiene, además, uno de los mejores comportamientos de pago entre las principales carteras, con una morosidad de 2% sobre saldo.

Las tarjetas de crédito también mantienen una trayectoria de crecimiento. La cartera bancaria supera los $3,021 millones, lo que representa un incremento de 7.4% respecto de julio de 2025. No obstante, este producto continúa registrando el mayor nivel de morosidad entre las principales carteras de crédito bancario, con un índice de 8.5% sobre saldo.

En conjunto, los datos de julio muestran un sistema crediticio con crecimiento moderado y un comportamiento de pago mayoritariamente estable, aunque persisten diferencias relevantes entre los distintos segmentos de cartera. Mientras los préstamos de automóvil presentan una expansión más acelerada y bajos niveles de morosidad, las tarjetas de crédito y los préstamos personales de otras industrias concentran mayores niveles de atraso.