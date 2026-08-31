John Galliano renuncia a su exposición en la Met Gala 2027 tras polémica por antisemitismo

Después de la polémica suscitada por la escogencia de su muestra para la Met Gala 2027, tras haber protagonizado hace 15 años un escándalo por sus declaraciones antisemitas y xenófobas, el diseñador británico John Galliano decidió este lunes 31 de agosto desistir de su participación en una de las exhibiciones de moda más prestigiosas del mundo.

Quien fuera considerado uno de los artistas más brillantes de su generación, y exdirector artístico de la casa de modas Christian Dior, quedó marcado por un escándalo ocurrido en París, luego de proferir insultos contra miembros de las comunidades judía y asiática en un bar de la capital francesa. Posteriormente, un tribunal francés lo condenó en 2011 por dichas ofensas, un episodio que provocó su despido inmediato de la firma.

“Después de mucha reflexión y de hablar con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano en Instagram, citado por la agencia AFP.

En el texto, el diseñador, de 65 años, aseguró que sigue siendo “plenamente consciente del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y sigo profundamente arrepentido”.

También reconoció y respetó que una exposición que honrase su trabajo podría resultar “dolorosa para algunos”.

Al mismo tiempo, Galliano agradeció a los organizadores de la Met Gala —entre ellos el director y consejero delegado del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Max Hollein; el comisario del Instituto del Traje, Andrew Bolton; y la directora global de contenidos de Condé Nast, Anna Wintour— por haberle propuesto inicialmente la idea de organizar la muestra ‘Horizons’.

En esta exposición, el diseñador iba a repasar su trayectoria profesional, marcada posteriormente por el incidente de carácter antisemita que truncó su carrera en algunas de las principales casas de moda del mundo.

La decisión de Galliano se produce tres días después de que, el pasado 28 de agosto, el diario estadounidense The New York Times revelara que la polémica por la prevista exhibición del diseñador había llevado a evaluar la posibilidad de aplazar la fecha de la Met Gala 2027.

El periódico también señaló que destacados líderes de la comunidad judía de Nueva York, como la presidenta del Consejo Municipal de la ciudad, Julie Menin, se pronunciaron en contra de la participación de Galliano.

El rotativo incluso informó de que algunos donantes se habían puesto en contacto con los organizadores de la Met Gala para advertir que retirarían sus aportes si el diseñador británico se mantenía en la cartelera de la actividad.

“Nuestras instituciones culturales, en particular aquellas que reciben financiación de la ciudad de Nueva York, tienen la responsabilidad de demostrar que el odio y la intolerancia conllevan consecuencias. (...) Las palabras importan, y a quiénes decidimos ensalzar es una declaración directa de nuestros valores y de lo que estamos dispuestos a tolerar”, dijo Menin en una carta revelada por el The New York Times y mencionada posteriormente por el diario español El País.

Cuando se hicieron públicos los planes para homenajear a Galliano, Anna Wintour defendió la decisión de incluirlo al considerar que “no hay nadie que merezca más una exposición de esta magnitud que John Galliano”.

“Su carrera no se define por un único momento”, expresó entonces Wintour sobre el diseñador, quien recientemente fue contratado por Inditex, la empresa textil española propietaria de Zara.