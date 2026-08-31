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Accidente múltiple provoca caos vehicular en El Espino, en La Chorrera

Bus con 44 pasajeros choca contra camión y volquete en La Chorrera
Bus con 44 pasajeros choca contra camión y volquete en La Chorrera Bomberos de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/08/2026 12:28
El accidente involucró un bus, un camión de reparto y un volquete.

Un accidente de tránsito que involucró un autobús, un camión de reparto y un volquete se registró en la vía Interamericana, a la altura de El Espino, en La Chorrera.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, unidades de emergencia trabajaron en la liberación de dos personas que quedaron atrapadas tras la colisión.

En el autobús viajaban 44 pasajeros, quienes, según los bomberos, se encontraban estables luego del accidente. Las unidades de emergencia acudieron al lugar para evaluar a los afectados y brindar asistencia.

La emergencia fue atendida por personal de las estaciones de La Chorrera y Capira, con apoyo de ambulancias y otros equipos de respuesta.

El hecho también ha provocado afectaciones en el tránsito vehicular. La circulación permanece lenta en el sector de El Espino, en dirección hacia la ciudad de Panamá, mientras se desarrollan las labores de atención y se despeja el área.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron esta colisión múltiple.

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