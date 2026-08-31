Accidente múltiple provoca caos vehicular en El Espino, en La Chorrera

Un accidente de tránsito que involucró un autobús, un camión de reparto y un volquete se registró en la vía Interamericana, a la altura de El Espino, en La Chorrera.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, unidades de emergencia trabajaron en la liberación de dos personas que quedaron atrapadas tras la colisión.

En el autobús viajaban 44 pasajeros, quienes, según los bomberos, se encontraban estables luego del accidente. Las unidades de emergencia acudieron al lugar para evaluar a los afectados y brindar asistencia.